Sähköauton suurin vika on tässä

Reuters järjesti kesällä Automotive Europe 2022 -tapahtuman, jossa ruodittiin autoteollisuuden suurimpia haasteita. Konferenssin anti on nyt koottu yhteen. Sähköautojen suurimmaksi viaksi valmistajat näkevät sen, että se on tuotteena keskeneräinen. Silti autoja ryhdyttiin työntämään markkinoille ja kuluttajille.

Ongelmia on monella sektorilla. Akuista ja niiden valmistamiseen tarvittavista raaka-aineista on pulaa. Latausinfra kasvaa, mutta on hyvin rajallinen edelleen. EU:n päätöksetkin yllättivät valmistajat.

Automotive Cells -yrityksen toimitusjohtaja Yann Vincentin mukaan autonvalmistajat eivät odottaneet, että tuotanto siirtyisi 100-prosenttisesti sähköautoihin. - Nyt valmistajat ovat ymmärtäneet, ettei polttomoottorilla ole toivoa. Se on Euroopan unionin ja poliittisten johtajien päätös.

EU:n vaatimukset täyttääkseen sähköautojen valmistajien on valmistettava akustonsa Euroopassa. Tämän takia Eurooppaan suunnitellaan gigaluokan akkutehtaita. Myös materiaalit ovat iso ongelma. Vaikka niitä - vaikkapa litiumia - löytyisikin lisää, niiden hinnan kasvu nostaa myös sähköautojen hintoja. Tällöin kysyntä hiipuu.

Tämän takia esimerkiksi Mercedes ottaa isompaa roolia akkutekniikassa. Toimitusjohtaja Ola Källeniuksen mukaan Mercedeksen täytyy saada näkymä koko toimitusketjuun, aina kaivostoimintaa myöten.

Akkuteknologia ei millään muotoa ole kehityksensä päässä. Mikäli akuston kokoa voitaisiin kutistaa vaikkapa 30 prosenttia, koko sähköauton suunnittelu voitaisiin ajatella uusiksi. Nyt ongelmana on, että kantaman kasvattaminen lisää auton painoa. Litiumakkujen kemiaa ei voi mullistaa millään elektroniikalla, vaikka sitäkin tarvitaan.

Latausjärjestelmien kirjo on yksi ongelmista. Euroopassa on tällä hetkellä käytössä 28 erilaista latausjärjestelmää. Tämä on Geely Europen johtajan Frank Klaasin mukaan hankala tilanne. - Annamme kuluttajille laitteen, vaikka infra ei ole vielä kunnossa.

Latausjärjestelmä koostuu paitsi latureista ja niiden löytämiseen kartalla, myös palveluista, jotka kertovat, missä on vapaa laturi. Myös laskutus pitää olla täysin automatisoitua. Ericssonin autopuolen johtaja Magnus Gunnarssonin mukaan ongelma on ekosysteemissä, ei teknologiassa. - Auto, latausasemat ja pankit ovat kaikki yhteydessä verkkoon, mutta eivät toisiinsa, Gunnarsson muistuttaa.

Hänen mukaansa kyse ei ole niinkään latausahdistuksesta kuin epätietoisuudesta, mitä tapahtuu, kun latausasemalle ajaa. Kun auto on vaikkapa 20 minuuttia julkisessa latauspisteessä, sen ohjelmisto voitaisiin samalla automaattisesti päivittää 5G-vekron yli, Gunnarsson visioi.

Lähde: Reutersin Automotive Europe 2022 -raportti.