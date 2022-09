Turvasertifiointi valmiina FPGA-piireille

Jos järjestelmää käytetään erittäin luotettavissa kaupallisissa ilmailu-, avaruus-, puolustus-, auto- ja teollisuussovelluksissa, niiltä edellytetään toiminnallisen turvallisuuden IEC 61508 Safety Integrity Level (SIL) 3 -sertifiointia. Mircochip tarjoaa nyt tämän seritfioinnin valmiina pakettina kahdelle FPGA-piiriperheelleen.

Microchip on tarjonnut sertifiointia palveluna aiemminkin. Nyt sama mahdollisuus on lisätty yhtiön SmartFusion 2 SoC FPGA- ja IGLOO 2 FPGA -piireille. Niitä käytetään teollisuudessa esimerkiksi älyverkoissa, automaatio-ohjaimissa, prosessianalysaattoreissa ja muissa turvallisuuden kannalta kriittisissä sovelluksissa.

Microchipin turvapaketit on rakennettu säteilylle immuunin flash-pohjaisen FPGA-matriisin päälle. SIL 3 -yhteensopivuus SmartFusion 2- ja IGLOO 2 -piireillä on TÜV Rhinelandin sertifioimia. Sertifiointi sisältää Microchipin Libero SoC Design Suite v11.8 Service Pack 4 -työkaluihin ja siihen liittyvien kehitystyökalujen sertifioinnin sekä 28 IP-lohkon turvallisuusoppaat, dokumentaatiot ja laitetietolomakkeet. Mukana on myös TÜV Rhinelandin turvallisuustodistus.

Lisätietoja Microchipin FPGA-piireistä täällä.