Kun autosta on yhä enemmän tulossa verkkoon liitetty tietokone pyörillä, sen elektroniset ohjausyksiköt eli ECU-laitteet nousevat jatkuvasti suurempaan osaan. Renesas haluaa nopeuttaa ECU-kehitystä uudella kehitysympäristöllään, jossa ECU-yksikkö voidaan kehittää, simuloida ja tarkistaa virheiden osalta ilman varinaista laitteisto.

Hollantilainen VPN-palveluja tarjoava Surfshark on rankannut maailman maat paremmuusjärjestykseen digitaalisen elämän laadun perusteella. Suomi sijoittuu vertailussa seitsemänneksi eli putosi selvästi alaspäin viime vuoden pronssipallilta. Israel, Tanska ja Saksa komeilevat listan kärjessä.

Kingston on edelleen selvä ykkönen DRAM-muistikampojen toimittajana. TrendForcen mukaan yhtiön hallussa on 78,7 prosenttia DRAM-moduulien markkinoista. Yhtiö on ollut ykkösvalmistaja o 19 vuotta peräjälkeen.

Reilu kuukausi sitten Etteplan teki tarjouksen ruotsalaisesta kilpailijastaan Semconista. 250 miljoonan euron kauppa ei olekaan mikään läpihuutojuttu, sillä ruotsalainen sijoitusyhtiö Ratos haluaa sekin Semconin omistajaksi.

Oululaisen Elektrobitin ohjelmistot auttavat puolijohdejätti NXP Semiconductorsin akunhallintajärjestelmän referenssimallin käyttävyyttä. Elektrobitin kanssa yhteistyössä kehitetyn ohjelmiston tavoitteena on alentaa akunhallintajärjestelmän kehittämisen kustannuksia ja parantaa NXP:n korkeajännitteisen referenssisuunnittelun helppokäyttöisyyttä.

Runkoverkoissa ollaan siirtymässä yhä nopeampia datanopeuksia, pian jopa 100G-vauhtiin. Tätä silmällä pitäen Nokia Bell Labsin tutkijat ovat olleet mukana projektissa, jossa on kehitetty maailman ensimmäinen vahvistin, joka syöttää dataa ylävirtaan sekä NRZ- että PAM4-signaloinnilla.

Eilen illalla Linus Torvalds julkisti tulevasta Linux 6.0 -ytimestä jo RC7-version. Näin voidaan odottaa, että lopullinen 6.0-ydin saadaan valmiiksi ensi viikon sunnuntaina. Seuraavassa eli 6.1-versiossa Linux ottaakin ison askeleen eteenpäin.

Open RAN on avoin radioverkkoarkkitehtuuri, joka mahdollistaa eri valmistajien komponenttien käyttämisen radioverkossa. Tähän asti yksi ORAN-tukiasemien ongelmista on ollut iso tehonkulutus, joka on suora seuraus FPGA-piirien käytöstä.

Jos järjestelmää käytetään erittäin luotettavissa kaupallisissa ilmailu-, avaruus-, puolustus-, auto- ja teollisuussovelluksissa, niiltä edellytetään toiminnallisen turvallisuuden IEC 61508 Safety Integrity Level (SIL) 3 -sertifiointia. Mircochip tarjoaa nyt tämän seritfioinnin valmiina pakettina kahdelle FPGA-piiriperheelleen.

Korealainen LG Electronics on onnistunut yhdessä saksalaisen Fraunhoferin tutkimuskeskuksen Heinrich Herttz Instituutin kanssa testaamaan menestyksekkäästi terahertsialueen 6G-datan langatonta lähetystä ja vastaanottoa. Käytössä oli taajuusalue 155-175 gigahertsiä ja data siirtyi 320 metrin matkan.