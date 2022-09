80-vuotias VTT lupaa pienydinreaktorin jo lähivuosina

VTT juhlisti eilen 80-vuotista taivaltaan ja esitteli samalla visioitaan seuraavaksi 80 vuodeksi. Energiatekniikassa tapahtuu paljon uutta jo lähivuosina, sillä VTT lupaa toimivan, modulaarisen pienydinrektorin jo tämän vuosikymmenen loppuun mennessä.

Ydinenergia-tutkimusalueen johtaja Tommi Nyman korosti, että pienreaktoreiden myötä ydinvoima laajentaa uusille alueille. Nyt ydinvoimalat tuottavat maailmalla pääosin sähköä, mutta uusi pienydinreaktori tuottaa lämpöä.

- Euroopassa on 3700 kaukolämpöverkkoa ja niistä 70 prosenttia lämmitetään fossiilisilla polttoaineilla. Ydinvoimalla on jatkossa merkittävä vaikutus kaukolämmön puhdistajana, Nyman hehkutti.

Nymanin mukaan Suomessa on vahva osaaminen ydinenergian alueella. Meillä on viisi reaktoria, VTT:llä on 130 ydinenergian asiantuntijaa. - Meillä on kyky kehittää uusia reaktoreita ja mahdollisuus synnyttää kokonaan uusi teollisuudenala, Nyman näki.

Aivan vielä ei ole valmista, mutta vuosikymmenen loppuun mennessä VTT:n pitäisi saada ensimmäinen pienreaktori tuottamaan kaukolämpöä. Uskoa antaa sekin, että pienreaktori on tekniikaltaan niin yksinkertainen.

- Siinä missä nykyisissä suurissa reaktoreissa paine on 150 baria ja niiden toimintalämpötila on 300 astetta, pienreaktorissa paine on 6 baria ja lämpötila 100 astetta, Nyman tarkensi. Lisksi hän kertoi, että pienreaktori teholuokka tulee olemaan 50 megawattia.

Toki VTT:n tilaisuudessa kysyttiin myös ydinjätteestä, mutta siihen Nymanilla oli vanha, suora vastaus. - Suomi on ainoa maa maailmassa, jossa ydinjätteen loppusijoitus on ratkaistu, hän sanoi viitaten Posivan 400 metrin syvyydessä sijaitsevaan Onkaloon.