VTT: Litiumille pakko löytää korvaaja

80-vuotista taivaltaan eilen juhlistanut VTT kävi läpi tulevien vuosien suurimpia haasteita. Yksi niistä on ehdottomasti energia. Kaikki halutaan sähköistää ja fossiilisista polttoaineista halutaan eroon, joten akkujen kysyntä tulee räjähtämään. Tämä pitää sisällään monia haasteita, sanoi tutkimustiimin johtaja Päivi Kinnunen.

Isoin haaste on se, että akkuihin tarvittavat metallit ja mineraalit uhkaavat loppua kesken. - Tutkimusten mukaan kobolttia ja nikkeliä pitää louhia 20 kertaa nykyistä enemmän ja litiumia 40-kertainen määrä, jotta materiaalit riittävät akkuihin, Kinnunen esitti.

Tämä yhtälö ei toimi. - Nykytahdilla litiumia ja kobolttia pitäisi louhia tuhansia vuosia tarpeen tyydyttämiseksi. Lisäksi kaikki parhaat malmiot on jo löydetty.

Sähköistyminen pitää kuitenkin saada vahvaan alkuun jo nykyisillä tekniikoilla ja materiaaleilla. Miksi siis avuksi? Kinnunen esittää metallien kierrätystä ja entistä parempia kaivostekniikoita. Köyhemmistä esiintymistä pitää pystyä ottamaan irti kaikki hyödynnettävä. Tämäkään ei riitä. Kaikki tuotannon sivuvirrat pitää ottaa käyttöön.

Pidemmällä tähtäimellä on selvää, että nykyinen litiumiin ja kobolttiin nojaava akkukemia pitää korvata jollain toisella. Tämä on tiukan tutkimuksen kohteena kaikkialla. Vielä parasta mahdollista ratkaisua ei ole löydetty, mutta suunta on Kinnusen mukaan selvä.

- Kiinteät akut tulevat korvaamaan nykyiset. Esimerkiksi natrium voi olla sopiva materiaali, hän esitti.

Jatkossa akkubisnes voi poikia Suomeen paljonkin lisää liiketoimintaa, isoa vientiäkin. - Suomi on ainoa maa Euroopassa, jossa on merkittäviä määriä litiumia, kobolttia ja nikkeliä, Kinnunen muistutti.