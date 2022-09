Tuleeko SATA-väylä tiensä päähän?

SSD-levyjen hinta putoaa nyt vauhdilla, mihin on ennen kaikkea syynä ylitarjonta NAND-siruissa. Esimerkiksi 2 teratavun SSD-levy on kohta samanhintainen kuin vastaava mekaaninen levy. Kehitys uhkaa siirtää vanhan SATA-väylän historiaan.

SATA-väylä esiteltiin vuonna 2000 korvaamaan vanhentunut PATA tai alkuperäiseltä nimeltään ATA. Uusi väylä toi monia etuja mukanaan: yksinkertaisempi liitäntä, mahdollisuus laitteiden hot swap -vaihtoon sekä nopeampi datansiirto.

SATA on palvellut uskollisesti pian 20 vuoden ajan - ensimmäinen väylää tukenut levy oli Seagaten vuonna 2003 markkinoille tuotu Barracuda V - mutta nyt sen aika lähestyy vääjäämättä loppuaan. Syy on ilmeinen. Suurin osa uusista kiintolevyistä on flash-pohjaisia SSD-levyjä ja niitä ohjataan NVMe-protokollalla.

SATA-standardi on ehtinyt 3-sukupolveen ja siihen tuodaan edelleen laajennuksia. Tällä hetkellä mennään standardiversiossa 3.5. Väylä tietenkin tukee myös SSD-tallennuslaitteita ja näitä on markkinoilla valtavasti.

SATAn ongelma on liitännän nopeus. Kun se myös 3.0-versiossa on käytännössä rajoitettu 600 megatavuun sekunnissa, uudempien NVMe-levyjen yli 3,5 gigatavun nopeus on ylivertainen. Tässä kannattaa pistää merkille, että peruskäyttäjän kannalta SATA toimii edelleen hyvin. Jos kirjoittaa tekstiä, eroa SATAn ja uuden NVMe:n välillä ei huomaa.

SATA ei myöskään kuluta PCIe-väylän resursseja, kuten NVMe. Tästä huolimatta NVMe-väylän ja siihen liitettävien SSD-levyjen hinnan lasku kutistaa väistämättä SATA-väylän markkinarakoa. Kyse on kuitenkin enemmänkin hitaasta hiipumisesta kuin nopeasta katoamisesta.