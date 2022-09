Kuljettajaa avustavat järjestelmät kehittyvät nyt nopeasti kohti täydellistä autonomiaa. Tämä näkyy esimerkiksi tutkapiirien kehittymisenä, kuten NXP:n uudessa toisen sukupolven 77 gigahertsin lähetinvastaanottimessa.

Oululainen TactoTek tunnetaan ruiskuvalettujen elektroniikkaosien kehityksestä esimerkiksi autoihin. Nyt yhtiö on sopinut yhteistyötä yhden leditekniikan pioneerien eli ams OSRAMin kanssa. Tarkoituksena on optimoida ledejä niin, että ne voidaan integroida tulevaisuuden ruiskuvalettuihin sisätilojen valaistuspaneeleihin autoissa.

Pitkään jatkuneen taantuman uusien ajoneuvojen rekisteröinnit Euroopassa lisääntyivät elokuussa. JATO Dynamicsin mukaan elokuussa rekisteröitiin 739 037 uutta henkilöautoa eli 3,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Sähköautojen myynnin kasvu hidastui hieman.

SnapEDA on nopeasti suosiotaan kasvattava elektroniikan komponenttien CAD-mallien hakukone. Nyt se on käynnistänyt verkoston, jossa suunnittelija saa CAD-mallit suoraan komponenttijakelijoiden, PCB-työkalujen kehittäjien ja eri sivustojen kautta. Syndication Networkissa on mukana yli 30 jakelukumppania.

SSD-levyjen hinta putoaa nyt vauhdilla, mihin on ennen kaikkea syynä ylitarjonta NAND-siruissa. Esimerkiksi 2 teratavun SSD-levy on kohta samanhintainen kuin vastaava mekaaninen levy. Kehitys uhkaa siirtää vanhan SATA-väylän historiaan.

Rohde & Schwarz laajentaa tuotevalikoimaansa MXO 4 -sarjan oskilloskoopeilla, jotka yhtiön mukaan ovat kerran vuosikymmenessä tapahtuva tekninen läpimurto. Ne tarjoavat alan johtavaa laitteistosuorituskykyä, joka oli aiemmin saatavilla vain tehokkaammille instrumenteille. Tarkoituksena on antaa insinööreille nopeampi näkymä omaan suunnitteluun ja tarjota alan johtavia tuotteita markkinoille tehokkaasti ja nopeasti.

Intel on esitellyt ensimmäiset 13. sukupolven Core-prosessorinsa pöytäkoneisiin. Koodinimellä Raptor Lake kehitetyt suorittimet tulevat myyntiin kolmena versiona, integroidulla tai erillisgrafiikalla, uudella piirisarjoilla ja emolevyillä lokakuun 20. päivä.

3D-pohjaisten suunnittelu- ja tiedonhallintaratkaisujen kehittäjä Cadmatic on ostanut italialaisen Computer Line Associates (CLA) -yrityksen koko osakekannan ja tuoteportfolion. Kauppa tukee Cadmaticin kasvutavoitteita, vahvistaa sen markkina-asemaa prosessi- ja energiateollisuudessa ja tuo uusia ratkaisuja meriteollisuudelle ja rakennusalalle.

Panasonic on julkistanut päivitetyn version suositusta Toughbook N1 -taulutietokoneestaan. Sen suorituskykyä ja kestävyyttä on paranneltu, mutta lisäksi valikoimaan on tuotu uudet N1 Flat- ja N1 Tactical -mallit vastaamaan varastotyöntekijöiden, kuljettajien ja armeijan henkilöstön tarpeisiin.

