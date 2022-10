Vuonna 2007 USB-tekniikkaa hallinnoiva USB-IF lanseerasi lähinnä markkinointisyistä termin SuperSpeed USB, kun uusi 3.0-liitäntä nosti datanopeuden 480 megabitistä jopa 5 gigabittiin sekunnissa. Nyt hämmentävästä termistä luovutaan ja sertifiointilogoihin tuodaan suoraan datanopeudet.

Langattomien lähiverkkojen eli Wi-Fin uusin polvi kulkee nimellä 6E. Seuraavaksi vuorossa on Wi-Fi 7. IEEE on näillä näkymillä saamassa 802.11be-standardin valmiiksi alkuvuodesta 2024 ja nyt arvioidaan, että ensimmäiset laitteet - älypuhelimet, läppärit ja tabletit - tulevat kuluttajien ostettaviksi vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla.

Tampereella järjestettiin viime viikolla kolmepäiväiset Alihankinta-messut ensimmäistä kertaa koronarajoitusten jälkeen. Paikalle tuli 13 108 kävijää ja 1006 näytteilleasettajaa. Lukuja voidaan pitää hyvänä, vaikka takavuosien huippulukemista ollaankin kaukana.

Operaattorit ja Gigantti julkistivat syyskuun myydyimpien puhelinten tilastot ja lähes kaikilla listoilla kuluttajien suosikiksi nousi OnePlus Nord CE 2. Alkuvuodesta myyntiin tullut laite on nyt satasen halvempi ja sillä hinnalla ominaisuudet näyttävät osuneen monen kohdalla jonkinlaiseen sweet spottiin.

Jos laitteissa halutaan eristää jostakin tietystä suunnasta tuleva ääni, joudutaan tyytymään monimutkaisiin algoritmeihin, joilla ympäröivä melu eristetään. Tämä tarkoittaa suurempaa, enemmän tehoa kuluttavaa ja monimutkaista laitesuunnittelua. Englantilainen Soundskrit tuo kisaan maailman pienimmän, MEMS-pohjaisen suuntaavan mikrofonin.

Liikenne aiheuttaa aina väistämättä päästöjä, mutta turhauttavinta on olla pysähtyneenä liikennevaloissa tyhjässä risteyksessä. Asvalttiin upotetut anturit korvataan jatkossa tekoälyllä.

Perovskiittimineraaleja pidetään lupaavana piin korvaajana aurinkokennoissa. Valmistus on varsin yksinkertaista ja edullista, mutta hyötysuhdetta ja vakautta pitää vielä parantaa. Nyt englantilaisen Ricen yliopiston tutkijat näyttävät ratkaisseen yhden keskeisistä ongelmista.

Qualcomm on ryhtynyt toimittamaan näytteitä uusia tukiasemien 5G-modeemikortteja. X100-kortti ja QRU100-alijärjestelmä on tarkoitettu kiihdyttämään avoimien Open RAN -verkkojen kaupallista. Kyse on täysin uudesta piirisarjasta, mutta sen myötä Qualcomm astuu ainakin kevyesti Nokian varpaille makrosoluverkoissa.

Kun harkitsemme akkukäyttöisen laitteen ostamista, yksi tärkeimmistä mittareista on sen toiminta-aika yhdellä latauksella. Akun kestosta on tullut keskeinen myyntivaltti monille puetettaville laitteille, mutta se on myös merkittävä näkökohta teollisten IoT-anturien ja muiden vastaavien sovellusten kasvavalle määrälle.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät kehittyvät nyt nopeasti kohti täydellistä autonomiaa. Tämä näkyy esimerkiksi tutkapiirien kehittymisenä, kuten NXP:n uudessa toisen sukupolven 77 gigahertsin lähetinvastaanottimessa.