Kiihtyvyysanturi poistaa melun sähköauton sisältä

Sähköauto on lähes äänetön kapistus, mutta tällä on kääntöpuolensa: ulkopuolisesta melusta tulee entistä häiritsevämpi tekijä. STMicroelectronics on kehittänyt kiihtyvyysanturin, jonka avulla auton ohjaamaan voidaan tuoda kuulokkeista tuttu aktiivinen melunvaimennus.

AIS25BA-anturi on optimoitu tunnistamaan tiemelua ja siihen liittyvää tärinää, ja se on luokkansa paras autojen MEMS-kiihtyvyysanturi, joka ohjaa ja vaimentaa tarkasti ohjaamon akustista ympäristöä.

Melunvaimennusalgoritmit, jotka toimivat useiden ajoneuvoon asennettujen antureiden kanssa, mittaavat ympäristön äänet ja eliminoivat tärinän käyttämällä melua vaimentavia aaltomuotoja, jotka toimivat tärinää vaimentavina ääninä.

ST on hyödyntänyt osaamistaan ​​mikroelektromekaanisten MEMS-piirien valmistuksessa ja kehityksessä antaakseen AIS25BA:lle erinomaiset ominaisuudet RNC-järjestelmän (road noise cancellation) tarkkuuden parantamiseksi. Anturin sähköinen kohina on markkinoiden pienin, mikä auttaa ajoneuvoinsinöörejä saavuttamaan mahdollisimman rauhallisen autoympäristön.

Toisaalta anturin vaste on erittäin nopea. Tämä alhainen latenssi auttaa korjaavien aaltomuotojen laskemiseen reaaliajassa. MEMS-komponenteista tuttu laaja lämpötila-alue ja mekaaninen kestävyys mahdollistavat sijoittamisen nykypäivän ajoneuvojen vaativimpiin paikkoihin: moottorin lähelle sekä pyörien ja jousituksen lähelle.

ST:n AIS25BA 3-akselinen kiihtyvyysanturi on suunniteltu priorisoimaan RNC-järjestelmän tarkkuus. Anturi aistii liikettä tarkkuudella 30 µg/√Hz X- ja Y-akselilla ja 50 µg/√Hz Z-akselilla. Suorituskyvyn ansiosta taajuusvaste kattaa siten kaiken spektrin, joka on olennainen auton melunvaimennuksen kannalta. Vastaavasti anturin kokonaislatenssi 266 mikrosekuntia on suunniteltu jättämään järjestelmälle runsaasti aikaa tuottaa melunvaimennussignaaleja reaaliajassa.

AIS25BA on yhteensopiva AEC-Q100:n kanssa, ja se on nyt saatavana 14-nastaisessa 2,5 x 2,5 x 0,86 millimetrin LGA-kotelossa, jonka hinta on 3,90 dollaria 1000 kappaleen erissä.