Tällä viikolla IEEE International Ultrasonics Symposiumissa belgialainen nanoelektroniikan tutkimus- keskus imec esitteli pietsosähköisen ultraäänianturien pMUT-järjestelmän (piezoelectric Micromachined Ultrasound Transducer), joka voidaan asentaa litteisiin näyttöpaneeleihin.

Samsungin S22 Ultra-huippupuhelin pääsi taannoin jopa otsikoihin, kun kävi ilmi, ettei laturin vaihtaminen juurikaan nopeuttanut latausprosessia. Tech Insightsin analyysi kertoo, miksi näin on. Syy löytyy Samsungin eri latureille määrittelemät latausalgoritmeista.

Yhä useammassa sovelluksessa hyödynnetään vaiheohjattuja antenniryhmiä yhteyksien kapasiteetin nostamiseksi. Analog Devices ja mittauslaitevalmistaja Keysight Technologies ovat sopineet yhteistyöstä, jossa ne kehittävät valmiita alustoja antenniryhmien toteutukseen.

Maailmassa on nyt valtava kysyntä uusiutuvan energian tuotannolle. Nykyisten tuulivoimaloiden ongelma on se, että ne vievät tilaa, ovat äänekkäitä ja jopa kohtalokkaita linnuille. Amerikkalaisen Aerominen ratkaisu voi mullistaa tuulivoiman, sillä siinä ei ole isoa pyörivää roottoria.

Puolijohdevalmistajien ennustetaan laajentavan 300 millimetrin piikiekkojen tuotantokapasiteettia lähes 10 prosentin vauhdilla vuosina 2022-2025. Jakson lopulla isoissa kiekoissa päästään ennätykselliseen tuotantovauhtiin: 9,2 miljoonaan kiekkoon kuukaudessa.

Jyväskylän yliopistossa tehdyssä ohjelmistoyrityskartoituksessa selvitettiin ohjelmistoalalla toimivien yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Suurella osalla yrityksistä kasvua jarruttavat puutteellinen tuki kansainvälistymiseen ja kotimainen osaajapula. Kansainvälisen työvoiman palkkaaminen saattaa vaatia yrityksen työkielen muuttamista englanniksi, mikä saattaa jarruttaa rekrytointien tekemistä.

Nuorten ammattitaidon MM-kilpailu WorldSkills järjestetään tänä vuonna hajautettuna 15 maahan. Elektroniikan osaajat kisaavat Bernissä ensi viikolla. Elektroniikkalajin pääeksperttinä kilpailussa toimii Kouvolan ammattiopisto Edukon elektroniikan opettaja Jari Koskinen. Hänen mukaansa alan koulutuksesta on syytä olla huolissaan.

Monissa sulautetuissa sovelluksissa olisi käyttöä muisteille, jotka säilyttävät datansa, mutta olisivat silti yhtä nopeita kuin SRAM. Avalanche Technologyn kolmannen sukupolven MRAM-muistit näyttävät vastaavaan näihin vaatimuksiin. Piirien valmistuksesta on nyt sovittu taiwanilaisen UMC:n kanssa 22 nanometrin prosessissa.

RSA on tunnetuin ja käytetyin julkisen avaimen salausmenetelmä. Vahvin RSA-salaus on 2048-bittinen ja kvanttikoneilla sekin murretaan vuoteen 2035 mennessä. Näin ennustaa kvanttiturvallisia algoritmeja kehittävä NIST eli National Institute of Standards and Technology.

Autonomisten ajoneuvojen ja sitä ennen jo autojen ADAS-järjestelmien suorituskyky perustuu monen anturilaitteen fuusioon. Cubtek on kehittänyt autoihin 4D-tutkan, joka perustuu XPN:n piireihin. Laitteen kehitys on tehty Rohde & Schwarzin oskilloskoopeilla, niiden sovelluskohtaisilla ASIC-piireillä sekä mittausohjelmistoilla.