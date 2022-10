Qualcomm on ryhtynyt toimittamaan näytteitä uusia tukiasemien 5G-modeemikortteja. X100-kortti ja QRU100-alijärjestelmä on tarkoitettu kiihdyttämään avoimien Open RAN -verkkojen kaupallista. Kyse on täysin uudesta piirisarjasta, mutta sen myötä Qualcomm astuu ainakin kevyesti Nokian varpaille makrosoluverkoissa.