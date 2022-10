Tesla rikostutkinnassa robottiautoväitteistään

Teslalla on oma autonomisen ajamisen tekniikkansa eli Autopilot. Reutersin mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö aoitti jo viime vuonna rikostutkinnan yhtiön autopilottia koskevasta markkinoinnista. Elon Musk on esimerkiksi sanonut, että autopilotti luultavasti parempi kuin ihmiskuski.

SAE:n 5-tson autonomista autoa ei vielä ole olemassa. Erityisesti USA:ssa tällaiseen viittaavakin markkinointi on erittäin epäilyttävää. Teslan verkkosivuilla esitellään silti vieläkin videota, jossa kuljettaja on mukana vain juridisista syistä. Auto ajaa itse itseänsä.

Viime vuoden elokuusta asti oikeusministeriö on tutkinut onnettomuuksia, joissa Tesla on ollut osallisena. Mukana on myös kuolonkolareita. Viime viikolla Elon Musk sanoi, ettei Tesla väitäkään, etteikö ratin takana tarvitsisi olla ketään.

Reutersilla ei ole tietoa, mihin tutkinta voisi johtaa ja millä aikataululla.