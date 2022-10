Sähköautokauppa piristyi - Teslan Model Y myydyin

Syyskuussa Euroopan uusien autojen markkinat kasvoivat toista kuukautta peräkkäin. Rekisteröityjen autojen määrä oli 1 038 481, eli kasvua tuli 7,5 prosenttia. Teslan Model Y nousi ensimmäistä kertaa myydyimmäksi sähköautoksi.

Kasvusta huolimatta autokauppa on paljon pienempää kuin vaikkapa vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. JATO Dynamicsin analyytikko Felipe Munozin mukaan kolmen kuukauden automyynnistä on lähtenyt miljoona autoa. - Tuotantokapasiteettiin suhteutettuna määrä on katastrofi, mutta suurin osa valmistajista on nyt sopeutunut uuteen todellisuuteen.

Pienen notkahduksen jälkeen täyssähköautojen myynti lähti taas kasvuun. Syyskuussa myytiin jo 160 869 sähköautoa. Määrä kasvoi 15 prosenttia ja oli 15,6 prosenttia kaikista rekisteröinneistä. Näin siitä huolimatta, että Euroopan suurimmilla markkinoilla Norjassa ja Italiassa myynti sakkasi (-17 ja -42 %).

Syyskuussa Tesla menestyi erityisen hyvin ja sen osuus oli hieman yli neljäsosa Euroopassa rekisteröidyistä täysähköautoista. Vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen verrattuna Teslan volyymi kasvoi 17 prosenttia, ja oli lähes kaksinkertainen vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Tesla Model Y myy nyt enemmän kuin Model 3 Euroopassa. Syyskuussa Model Y:tä rekisteröitiin Euroopassa 29 367 kappaletta.