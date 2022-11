FPGA sopii sulautettuihin pienemmällä logiikkalohkolla

AMD:n nykyisin omistama Xilinx on julkistanut Ultrascale+-sarjaan kaksi uutta FPGA-piiriä, joilla tähdätään erityisesti sulautettuihin sovelluksiin. Tämä onnistuu pienentämällä ohjelmoitavaa logiikkaosaa, mutta pitämällä esimerkiksi huippunopeat IO-liitännät.

Uutuudet ovat nimeltään Artix AU7P ja Zynq ZU3T. Artix-sarjan uutuus kuluttaa 50 prosenttia vähemmän staattista tehoa kuin sarjan aiempi kustannusoptimoitu piiri eli AU10P. IO-kaistaa suhteessa logiikkaan on kuitenkin 20 prosenttia enemmän ja 3,3 voltin HDIO-liitäntöjä kaksinkertainen määrä.

Tämä tekee AU7P-uutuudesta ihanteellisiin sellaisissa sovelluksissa, joissa vaaditaan kovaa laskentatehoa pienessä koossa. Piiri sopii 16 nanometrin prosessissa valmistettuna 8,5 x 10,5 millimetrin koteloon, mikä parantaa lämmönjohtumista. Kotelo on uusi InFO, joka on alalla uusi tulokas kompekteihin, pienemmän tehonkulutuksen sovelluksiin esimerkiksi lääketieteen kuvantamisen, konenäön, ammattitason näyttöjen ja autojen tutka- ja lidar-laitteiden alueella.

Toinen uutuus on Zynq Ultrascale+ -sarjan ZU3T. Kyse on näiden suosittujen järjestelmäpiirien tähän asti pienimmästä jäsenestä, jolla silti on 12m5 gigabitin GTH-lähetinvastaanottimet. Xilinxin aiempi ”kustannusoptimoitu” Zynq-piiri oli ZU3, johon verrattuna uutuus tuo viisi kertaa enemmän kaistaa lähetinvastaanottimiin, enemmän DSP-lohkoja signaalinkäsittelyyn, 2,5 kertaa enemmän sulautettua UltraRAM-muistia.

ZU3T-piirillä on 64-bittinen Arm-prosessori alijärjestelmineen. Sen ja AU7P-piirin tuotantovolyymejä Xilinx lupaa ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Ensiasiakkaille piirit ehtivät arvioitavaksi jo ennen ensi kesää.