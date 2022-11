ROHM on esitellyt kompaktin evaluointikortin, joka osoittaa yrityksen 4. sukupolven SiC MOSFETien korkean suorituskyvyn huippuluokan toteeminapaisessa tehokertoimen korjaimessa. Artikkelissa esitellään keskeiset suorituskykymittaukset, kuten tehokkuusmittaukset, ja kuvataan joitain käsillä olevan topologian suunnitteluhaasteita ja kuinka ne on ratkaistu, jotta saataisiin toteutettua PFC universaalilla tulolla.

ROHM introduces a compact evaluation kit to demonstrate the high performance of the company’s 4th generation SiC MOSFETs in a state-of-the-art Totem Pole PFC. In addition to showing key performance metrics such as efficiency measurements the paper describes some design challenges of the topology at hand and how they were addressed in order to obtain a PFC with universal input.

CCC eli Car Connectivity Consortium julkisti digiavaimen standardin 3.0-version viime vuoden heinäkuussa. Nyt markkinoille on alkanut ilmestyä älypuhelimia, jotka toimivat turvallisina, digitaalisina autonavaimina. Googlen tuore Pixel 7 on yksi näistä. Siinä toiminnallisuus perustuu STMicroelectronicsin NFC-piiriin.

EU-parlamentti on hyväksynyt ehdotuksen, joka asettaa EU-maille korkeammat standardit kyberturvallisuuden valvontaan ja toteutukseen sekä yhdenmukaiset sanktiot. Lakikokonaisuutta kutsutaan nimellä Network and Information Security 2 eli lyhyemmin NIS2.

Jo lähitulvaisuudessa on mahdollista vaihtaa television kanavaa näyttämällä peukalolla ylös tai alas. Sekin on mahdollista, että tuuletin seuraa aina kasvojasi. Tämä perustuu uuden yrityksen Useful Sensorsin ratkaisuun, jossa tekoäly on integroitu suoraan anturipiiriin.

COM Express on erittäin suosittu sulautettujen laitteiden korttiformaatti. Nyt alan standardeja kehittävä PICMG-konsortio on lanseerannut COM Expressiin uuden version 3.1. Se on ratifioitu tukemaan nopeita sarjaliitäntöjä, kuten PCIe Gen 4 ja USB4.

AnTuTu on listannut tämän hetken tehokkaimmat Android-puhelimet. Listan kärjestä löytyy kaksi Asusin pelibrändin eli ROG:n pelipuhelinta. Listan kärjessä on ROG Phone 6 ja kakkosena kuvan Pro-versio.

Taiwanilainen MediaTek on esitellyt uuden lippulaivaprosessorin 5G-verkossa toimivien Android-älypuhelinten moottoriksi. Dimensity 9200 tukee kaikkia taajuuksia myös millimetrialueella ja se asettaa Qualcommin tulevatkin Snapdragon-piirit kovan haasteen alaiseksi.

Tampereen yliopisto on käynnistänyt uuden AMICI eli Adaptive Multimodal In-Car Interaction -hankkeen, jossa tutkitaan, miten autojen käyttöliittymistä tehdään ihmisille mahdollisimman sopivia. Hanke toimii tutkimuskonsortiossa yhdessä Aalto-yliopiston sekä 11 teknologiayrityksen kanssa.

Arduino tunnetaan yhtenä rakentelijoiden suosituimmista korttitietokoneista sekä liitettävyytensä että suorituskykynsä ansiosta. Kortteja käytetään myös ammattikäytössä ja nyt Arduinon Pro-sarjaan on saatu uusi laite. OPTA on mikrokokoinen logiikkaohjain, joka tukee erilaisia teollisuuden IoT-liitäntöjä.