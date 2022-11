Suomalainen, itseajavien ajoneuvojen teknologiaan erikoistunut Sensible 4 aloittaa kaupallisen operoinnin teollisissa ympäristöissä. Teollisuuden ajoneuvoissa hyödynnetään yrityksen DAWN-ohjelmistoa. Asiakkaasta sanotaan toistaiseksi vain, että kyse on ”suuresta kuorma-autovalmistajasta ja heidän asiakkaastaan”.

Electronica - Saksassa kun ollaan, autoelektroniikan uudet ratkaisut ovat isossa roolissa Electronica-messuilla. Infineon esittelee kotikentällään uutta autotutkien lähetinvastaanotintaan. RASIC-sarjan tutkapiirin avulla auton järjestelmän näkökyky pitenee nykyisestä noin 250 metristä yli 300 metriin.

Electronica - PXI on National Instrumentsin jo 1980-luvulla kehittämä testausväylä, mutta avoimena tekniikkana se on edelleen monikäyttöinen. Tämä näkyy myös Electronicassa, jossa Pickering Interfaces esittelee PXI-pohjaista sähköauton akustonhallinnan testausjärjestelmää.

Electronica - Monissa laitteissa tarvitaan laajasti yhteysmahdollisuuksia Wi-Fistä Bluetoothiin ja langallisiin yhteyksiin. Näiden piirien tarjonta kasvaa koko ajan. Electronica-messuilla Münchenissä esillä on Digi Internationalin uusi MP1-moduuli, joka on markkinoiden pienin, vain hieman euron kolikkoa suurempi.

Electronica - Münchenissä tänään alkavilla Electronica-messuilla on mukana elektroniikan koko kirjo komponenteista suunnitteluun, ja tietysti testaamiseen. Tuttuun tapaan messuilla nähdään paljon uusia tuotteita. Yksi uutuuksista on Pendulum Instrumentsin taajuusanalysaattori, joka on monella tapaa uraauurtava.

Electronica - Akuston varauksen taso herättää sähköauton omistajissa niin paljon huolta, että oireille on keksitty nimikin: latausahdistus. Tätä oireyhtymää yritetään helpottaa myös Münchenin Electronica-messuilla. Onsemin mukaan apua löytyy piikarbidipohjaisesta tehoelektroniikasta.

Electronica - Neljän vuoden tauon jälkeen elektroniikan ammattilaiset kokoontuvat Müncheniin Electronica-messuille. Odotukset ovat korkealla niin yrityksillä kuin vierailla, mutta tietysti myös messujärjestäjällä, joka on elänyt korona-aikana suurissa vaikeuksissa. Pandemia ei tehnyt messutoiminnalle hyvää.

Akut ovat ratkaisevan tärkeitä globaalin talouden siirtymävaiheessa, sillä ne pystyvät ylläpitämään tasapainon kysynnän ja tarjonnan välillä sähköjärjestelmässä. Avain maailman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan on uusiutuvilla energialähteillä toimiva sähköistys, mikä tarkoittaa autojen (e-mobiili), rakennusten ja kaupunkien sähköistämistä.

Batteries are crucial in the global economy transition with their ability to maintain a balance between supply and demand within the power system.

Uusi Ethernet-standardi 10BASE-T1L on 2-johtiminen ratkaisu jopa 1000 metrin pituisille johdoille 10 Mbps:n siirtonopeudella ja tukee siirtoprotokollia, kuten PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA, Modbus-TCP ja muita. Tämän standardin avulla on mahdollista jatkaa olemassa olevan kaapeloinnin käyttöä.