Google on kertonut, mitä uusia ominaisuuksia Androidiin tuodaan joulukuun päivityksessä. Yksi uusista ominaisuuksia on mahdollisuus jakaa auton digitaalisia avaimia. Jako tosin onnistuu toistaiseksi vain Pixel- ja iPhone-käyttäjille.

Kyberturvayhtiö Nixun julkaiseman tutkimuksen mukaan 39 prosenttia pohjoiseurooppalaisista organisaatioista on kyberturvallisuudessaan heikolla tai välttävällä tasolla. Tutkimus paljastaa myös, että toimitusketjujen turvallisuudesta on tulossa seuraava suuri huolenaihe, ja että riskienhallintaan keskitytään yllättävän vähän.

Tallinnassa järjestettiin eilen sopimusvalmistuksen tilaa ruotiva seminaari paikallisen elektroniikkajärjestön EEIA:n ja IPC:n toimesta. Kaksisataa rekisteröitynyttä vierasta kuuli esimerkiksi, että paljon puhuttu pula komponenteista on pääosin itse aiheutettu ongelma.

Saksassa on virallisesti hyväksytty asiakaskäyttöön maailman ensimmäinen automatisoitu pysäköintipalvelu. Boschin ja Mercedes-Benzin yhdessä kehittämä järjestelmä hakee ajoneuvon, pysäköi sen ja palauttaa täysin itsenäisesti, ilman kuljettajaa.

Australialainen NBN on ensimmäinen operaattori eteläisellä pallonpuoliskolla, joka ottaa käyttöön Nokian MF-14-alustan maanlaajuisessa kuiturunkoverkossaan. Lightspan MF-14 on markkinoiden ensimmäinen kuudennen sukupolven optisten verkkojen linjapääte.

Uusien PC-prosessorien teho on huima, mutta samalla ne tuottavat yhä enemmän lämpöä. Tämä tarkoittaa joko äänekkäiden tuulettimien käyttöä tai ultrakannettavissa tehon rajoittamista. Entä jos tarjolla olisi hiljainen ja tehokas tapa jäähdyttää prosessoria?

Siinä missä pienten kannettavien laitteiden langallinen lataus kiihdyttää jo yli 200 watin tehoissa, kasvaa teho myös langattomassa Qi-latauksessa. STMicroelectronics on julkistanut langattoman tehovastaanottimen, jonka teholuokitus on 100 wattia. Kyse on korkeimmasta Qi-standardin mukaisesta lataustehosta.

Xiaomin uusi Redmi Note 12 Explorer on saanut mainetta markkinoiden tähän asti nopeimmalla lataustekniikallaan. 210 watin latausteho on uusi ennätyslukema Android-luureissa. Tällä teholla puhelimen 4300 milliampeeritunnin akku täyttyy nollasta sataan prosenttiin vain yhdeksässä minuutissa.

Eilen uutisoimme, että VTT:llä on kehitetty 0,2-0,3 millimetrin paksuisista elementeistä koostuva sisätilojen lämmitysjärjestelmä, jota voidaan säätää ja ohjata yhtä helposti ja joustavasti kuin valaistusta. Spinoff-yritys The Warming Surfaces Companyn tekniikassa yhdistyy moni uusi innovaatio.

Tarkkaa tietoa asennosta tarvitaan vaikkapa robottikädessä. Asento määritetään tyypillisesti joko optisella tai magneettista mittaamista hyödyntävällä anturilla. Tulevaisuudessa anturi voi yhä useammin olla induktioon perustuva, kertoo onsemi.