Suomalainen koodi ohjaa japanilaista lava-autoa

Suomalainen Sensible 4:n DAWN-ohjelmisto ohjaa jatkossa japanilaisen kuljetusajoneuvojen valmistaja UD Trucksin raskasta kuorma-autoa teollisella alueella Japanissa. Projekti on lähtölaukaus UD Trucksin ja Sensible 4:n väliselle yhteistyölle.

Sensible 4 julkaisi aiemmin tänä vuonna DAWN-ohjelmistoalusta, joka on maailman ensimmäinen kaupallinen eri sääoloissa automatisoidun ajamisen mahdollistava ratkaisu. Pääasiassa ns. viimeisen kilometrin pienbusseihin suunniteltu ohjelmisto on laajennettu myös teollisuuden ajoneuvojen automaatioon.

Nyt Sensible 4 ja UD Trucks ovat automatisoineet japanilisyrityksen tärkeimmän raskaan lava-kuorma-auton. Tämä Quon-kuorma-auto operoi tällä hetkellä eräällä japanilaisyhtiön asiakkaan alueella. Ajoneuvo kuljettaa ja purkaa lastinsa automatisoidusti.

Yksinään lava-kuorma-autojen markkina on maailmanlaajuisesti jopa 25 miljardia dollaria. Yhä paheneva työvoimapula kuljettajista vaikuttaa kuljetusalaan maailmanlaajuisesti. Onkin ennustettu, että vuoteen 2028 mennessä esimerkiksi Japanissa on tarve jopa 280 000 uudelle kuorma-auton kuljettajalle.

Tarve erilaisille ratkaisuille on selvä ja automaatio on yksi selkeä kehityskohde. Teollinen ympäristö ulko-oloissa on kuitenkin haastava: huono sää, hiekka, pöly ja muta aiheuttavat monenlaisia ongelmia teknologialle. Jotta kuorma-autojen automaattinen operointi on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa, on tärkeää, että teknologia mahdollistaa operoinnin kaikissa sääoloissa, se on yhteensopiva teollisen ympäristön vaatimuksien kanssa sekä toimii myös pimeässä ja ilman kaistaviivoja.