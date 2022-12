Taipuisista puhelimista on tänä vuonna tullut lähes oikeaa liiketoimintaa, kun kolmannella neljänneksellä niitä myytiin jo kuusi miljoonaa kappaletta. Viimeisellä neljänneksellä markkina kuitenkin kutistuu ensimmäistä kertaa laitekategorian historiassa. Mitä markkinoilla tapahtuu?

Tampereen yliopistosta ja seitsemästä yrityksestä koostuva SoC Hub -konsortio on suunnitellut valmiiksi toisen järjestelmäpiirinsä, ja se on lähetetty tuotantoon. Valmistuksesta vastaa maailman suurin mikropiirien valmistaja TSMC, ja valmiit piirit saapuvat Suomeen helmikuussa 2023.

Power-over-Ethernet (PoE) pystyy toimittamaan yli 90 wattia tehoa turvallisesti ja tehokkaasti, joten se on ollut avainasemassa verkkoon liitettyjen valaistusjärjestelmien kasvussa. Kun tämä yhdistetään näkyvän valon datansiirron eli VLC-tekniikan etuihin, voidaan kehittää erittäin turvallisia ja tehokkaita sisäpaikannusjärjestelmiä, jotka voivat tarjota paremman suorituskyvyn kuin RF-pohjaiset ratkaisut tietyillä sovellusalueilla.

Vuoden 2020 alusta lähtien väliaikaisesti Kajaanissa lediputkia valmistavan Valtavalon toimitusjohtajana toiminut Tuukka Prykäri palaa teknologiajohtajaksi ja uutena toimitusjohtajana vetovastuun ottaa yhtiön osakkaisiin kuuluva Pekka Kantola.

Tietoturvayritys Check Point Research kertoo marraskuun haittaohjelmakatsauksessaan, että maailman yleisimpien kyberhaitakkeiden listalle palasivat tutut troijalaiset Emotet ja Qbot. Suomen listakärjessä olivat AgentTesla, XMRig, Emotet ja Formbook.

DNA on julkistanut kuuvan vuoden Datakronikka-selvityksen, joka selventää suomalaisten datankäyttöä. Nuoret ei alle 30-vuotiaat roikkuvat verkossa kaiken aikaa ja yli puolet mobiilidatasta kulkee jo 5G-verkossa, selviää Datakronikasta.

Siemensin Digital Industries Software ilmoittaa, että sen Sokol Flex OS -ohjelmisto tukee nyt RISC-V-ppohjaista sulautettua kehitystä. Samalla Sokol Flex OS:stä tulee ensimmäinen kaupallisesti tuettu Linux-alusta Berkeleyn yliopistossa kehitetylle viiden polven avoimelle prosessoriarkkitehtuurille.

Solita jatkaa vahvaa kasvuaan Ruotsissa. Ruotsissa vuodesta 2017 toiminut Solita on laajentanut data-, palvelumuotoilu- ja pilviliiketoimintaansa ohjelmistokehitykseen myös Ruotsissa ja perustaa nyt Ruotsiin ohjelmistokehitysyksikön.

Auringonvalo on monella tapaa ihanteellinen uusiutuva energianmuoto, sillä mikäli lähde lakkaa olemasta, meillä on sähkönsaantia suurempia ongelmia. MIT:n eli Massachusetts Institute of Technologyn tutkijat ovat nyt onnistuneet kehittäneet ultraohuen aurinkokennon, joka voidaan asentaa lähes minkä tahansa pinnan päälle.

Monilla komponenteilla on edelleen saatavuusongelmia ja valmistajat pyrkivät lisäämään tuotantoaan vastatakseen kysyntään. Tämä näkyy puolijohteiden tuotantolaitteiden kaupassa, joka on kiihtymässä uuteen ennätykseen pian päättyvän vuoden aikana.