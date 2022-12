Luna on PC, jonka voi purkaa alle minuutissa

Jokainen, joka on joskus halunnut korjata tietokonetta tietää, että usein joutuu tekemään kauan ruuvimeisselin kanssa töitä, jotta edes pääsee kiinni komponentteihin. Dell on lanseerannut Luna-nimisen konseptiläppärin, jonka voi purkaa alle minuutissa. Ilman ruuvimeisseliä.

Luna on konsepti, jota Dell esitteli alustavasti jo viime vuonna. Ideana on modulaarinen tietokone, jonka korjattavuus ja huollettavuus on jotain aivan muuta kuin mihin läppäreissä on totuttu. Dellin mukaan Luna avaa tietä kohti tulevaisuutta, jossa koneiden osia korjataan ja käytetään uudelleen.

Vuoden aikana Lunaa on viety pidemmälle. Sen kokoaminen ei vaadi ruuveja, liimoja tai juotettavia osia. Kaikki osat käytännössä ”klikkautuvat” paikalleen. Lisäksi modulaarinen rakenne mahdollistaa nopean kokoonpanon ja purkamisen roboteilla.

Dell muistuttaa, että eri komponentit ikääntyvät eri aikaan. Siksi yhtiö lisäsi Lunaan telemetriaa, joka kertoo osien iän ja kunnon.

Luna on edelleen vain konsepti, eikä Dell ole vihjannut, milloin laite voisi tulla kaupallisesti tarjolle.