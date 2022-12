ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Heinäkuussa TDK:n artikkelissa esiteltiin uuden sukupolven lasereita, joilla voidaan toteuttaa entistä kompaktimpia AR- ja VR-laseja.

ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Kesäkuussa suosituin oli onsemin artikkeli, jossa kuvailtiin tarkkaan sähkövirran syöttöä ethernet-väylää pitkin.

OnePlus on vahvistanut esittelevänsä seuraavan huippumallinsa Kiinassa tammikuun 4. päivä ja globaalisti Intiassa helmikuun puolella. Yhtiö on entiseen tapaan vuotanut tulevan OnePlus 11 -mallin teknisiä ominaisuuksia julki etukäteen. Luvassa on myös yllätyksiä.

ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Toukokuussa luetuimmaksi nousi ETNdigi-lehdessä julkaistu Elfa Distrelecin artikkeli, jossa esiteltiin teollisuuden ohjauskaappien uusia ratkaisuja.

Euroopassa rekisteröitiin marraskuussa hieman yli miljoona uutta henkilöautoa. Eniten kasvoi hybridi- ja täyssähköisten myynti. Niiden osuus kaikista myydyistä oli 28 prosenttia, kertoo JATO Dynamics.

ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Huhtikuussa luetuimmaksi nousi LEM-yhtiön artikkeli, jossa esiteltiin piikarbidi-pohjaisten kytkimien vaikutusta muuntimien suorituskykyyn.

Huawei ja Nokia ilmoittivat joulun alla laajentavansa patenttilisenssisopimustaan. Sopimus osoittaa Huawein mukaan, että kiinnostus yhtiön seuraavan sukupolven tietoliikennepatentteja kohtaan on edelleen suurta, huolimatta USAn väitteistä, että Huawei olisi uhka kansalliselle turvallisuudelle.

ETN on vuoden 2022 aikana julkaissut kymmeniä teknisiä artikkeleita, joissa moneen laitteeseen ja ratkaisuun voidaan mennä uutisia syvemmälle. Vuoden pian vaihtuessa esittelemme jokaisen kuukauden luetuimmat artikkelit. Maaliskuussa kärkeen nousi Mouserin artikkeli, jossa esiteltiin IoT-laitteen tietoturvan varmistamisen näkökulmia.

Berliiniläisen HZB-tutkimuslaitoksen (Helmholtz Zentrum Berlin tutkijat ovat saavuttaneet uuden maailmanennätyksen kaksikerrosrakenteeseen perustuvissa aurinkokennoissa, joissa toinen kerros on piitä ja toinen perovskiittia. Uusi ennätys hyötysuhteessa kirjataan lukemin 32,5 prosenttia.

Päättyvän vuoden luetuimmat tekniset artikkelit listataan nyt joululoman aikaan. Helmikuussa ETN julkaisi viisi teknistä artikkelia, joista eniten lukijoita kiinnosti Rutronikin selvitys reaaliaikaisen liiketiedon hyödyntämisestä paikannuksessa. Kun sijaintitieto halutaan määrittää sentintarkasti, siihen tarvitaan RTK-tekniikkaa.