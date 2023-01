Latausasemien määrä kasvaa vauhdilla

Nettiin liitettyjen sähköautojen latausasemien määrä oli Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa nousi arviolta 3,3 miljoonaan vuonna 2021. Vuonna 2026 asemia on Berg Insightin arvion mukaan 18 miljoonaa kappaletta.

Verkkoon liitettyjen sähköautojen latausasemien markkinoilla on monia toimittajia. Latausasemille taustaohjelmistoalustoja tarjoavia yrityksiä ovat muun muassa latausasemien hallintaohjelmistojen toimittajat, laitteistotoimittajat sekä latauspisteoperaattorit (CPO).

Tällainen yritys on esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ChargePoint, jolla on omat laitteisto- ja ohjelmistoratkaisut ja joka tarjoaa ratkaisujaan myös muille CPO-operaattoreille. Muita yrityksiä, joilla on alueellaan huomattava määrä yhdistettyjä latausasemia, ovat Flo, SemaConnect, EV Connect, Blink Charging, Shell Recharge Solutions ja Tesla.

ChargePoint ja Enel X muodostavat lisäksi suurimman osan liitetyistä kotilatureista alueella. Esimerkkejä erikoistuneista ohjelmistotoimittajista, joiden alustoihinsa Euroopassa on liitetty huomattava määrä latauspisteitä, ovat Last Mile Solutions, Virta, AMPECO, Greenflux ja Driivz. Joillakin laitteistokeskeisemmillä toimijoilla, kuten Easee, Pod Point ja Zaptec, on useita yhdistettyjä latauspisteitä.

Täyden palvelun palveluntarjoajista, kuten Shell Recharge Solutions ja EVBox (Engie), on tullut merkittäviä toimijoita Euroopassa, ja niillä on huomattava määrä latauspisteitä yhdistettynä tausta-alustoihinsa. Useat eurooppalaiset CPO-operaattorit ovat myös kehittäneet ohjelmistoratkaisuja, joissa on lukuisia hallinnoitavia latauspisteitä, esimerkiksi Vattenfall, Innogy ja Allego.

Verkkoyhteys on latausasemilla jo käytännössä välttämätön ominaisuus. Sillä voi olla huomattava vaikutus sähköautojen latausaseman energiakustannuksiin. Kuormituksen tasaus on keskeinen komponentti, joka vähentää paikallisten verkkojen rasitusta. Liitettävyyden ansiosta sähköauton kuljettajat voivat myös paikantaa latureita, seurata latauksen saatavuutta, varata latureita ja hallita maksuja älypuhelinsovelluksilla.