Instan kännykän kokoinen laite suojaa datan kaikkialla

Insta on esitellyt uuden mukanakuljetettavan salauslaitteen. Insta SafeLink Lite -salain on kehitetty korkeaa tietoturvaa kaipaavien yritysten käyttöön. Se on markkinoiden pienin VPN-ratkaisu, jolle on saatu Traficomin TL III -hyväksyntä.

Salauslaitteen avulla yksittäinen käyttäjä voi työskennellä turvaluokitellun tiedon käsittelyn parissa niin liikkuvassa ajoneuvossa kuin kotitoimistossa. Tuote on saatavissa myös kattavana palveluna Instan turva- ja laatusertifioidusta palvelukeskuksesta.

Salaustuotteiden tietoturvahyväksynnästä Suomessa vastaava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus (NCSA-FI) on myöntänyt Insta SafeLink Lite -ratkaisulle kansallisen hyväksynnän turvaluokalle III (TLIII).

–SafeLink Lite vastaa asiakkaidemme yhä kasvaviin vaatimuksiin tehdä vaativaa asiantuntijatyötä ajasta ja paikasta riippumatta. Se suojaa yksittäisen käyttäjän ja toimipisteen tietoliikennettä kattavasti ja joustavasti. Kyberturvallisuusvaatimusten kasvaessa tämä mahdollistaa mm. puolustusvoimille, pelastusviranomaisille, valtionhallinnon organisaatioille ja yrityksille kriittisen tiedon salauksen ja turvallisen tiedonsiirron, sanoo Instan kyberturvallisuusasiantuntija Mika Joutsenvirta.

Pienikokoinen salainlaite kulkee kätevästi mukana. Sen paino on vain 350 grammaa. Laite on myös hiljainen sekä kestää iskuja ja tärinää. Se täyttää standardin MIL STD 810G vaatimukset mekaanisen kestävyyden osalta. Suorituskyky on optimoitu yhden käyttäjän tietoliikenteen suojaamiseen nopeudella 100 Mb/s.

Tuoteperheen ensimmäinen jäsen Insta SafeLink VPN-ratkaisu hyväksyttiin turvaluokkaan III asti ensimmäisenä kotimaisena tuotteena jo kymmenen vuotta sitten. Se soveltuu organisaatioiden toimipisteiden välisen tietoliikenteen vahvaan suojaamiseen. TL III hyväksyttyyn Insta SafeLInk -ratkaisuun perustuva kattava Insta SafeLink VPN -palvelu sisältää kaiken tarvittavan korkean turvatason VPN-ratkaisun toteuttamiseksi. Salauslaitteen lisäksi ratkaisuun kuuluvat avainten, konfiguraatioiden ja käyttäjien hallinta sekä salausverkon täysi etähallinta.

Insta SafeLink Liteä esitellään asiakkaille huomenna ja torstaina SecD-Day-tapahtumassa Helsingin Koskenrannassa. Laitteen hintaa Insta ei vielä kertonut.