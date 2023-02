Bluetooth haluaa kaapata kauppojen sähköiset hintalaput

Elektroniset hintalaput yleistyvät kauppojen hyllyillä, mutta niiden päivitys perustuu tyypillisesti laajaan valikoimaan erilaisia valmistajakohtaisia linkkejä ja protokollia. Bluetooth aikoo nyt kaapata tämänkin markkinan itselleen ja siihen pyritään täysin uudella standardilla.

Bluetooth ESL (electronic shelf label) on standardi, joka mahdollistaa erittäin alhaisen tehonkulutuksen Bluetooth-linkin. Lisäksi yhteys on erittäin hyvin suojattu. BLE-yhteys kuluttaa energiaa 0,01 - 0,5 wattia, mikä on liikaa jopa bistabiilien e-tarrojen kanssa. Tämän ongelma uusi ES-standardi korjaa.

Elektroniset hyllyetiketit ovat pieniä, paristokäyttöisiä e-paperinäyttöjä, jotka korvaavat paperitarrat ja esittävät tuote- ja hintatietoja hyllyn reunalla. Ne käyttävät langatonta tekniikkaa yhteydenpitoon keskuksen kanssa. ESL-järjestelmät tarjoavat jälleenmyyjille mahdollisuuden automatisoida hinnoittelua, tehostaa toimintaa myymälässä ja lisätä ostajien tyytyväisyyttä.

Jotkut jälleenmyyjät ovat kuitenkin epäröineet ESL-tekniikan käyttöönottoa, koska ne eivät halua sitoutua kenenkään yhden toimittajan järjestelmään. Tämä uhkaa tavoitteita skaalata järjestelmä muihin älykkäisiin vähittäismyynnin ratkaisuihin. Bluetooth-standardin myötä eri valmistajien ratkaisut ovat automaattisesti keskenään yhteensopivia.

Bluetooth ESL on osa Bluetooth-tekniikan Core-määritysten 5.4-versiota. Lisäksi järjestöllä on työn alla Electronic Shelf Label Profile Specification -määrityksiä, jotka määrittelevät kuinka näitä uusia ominaisuuksia käytetään yhteentoimivien ESL-järjestelmien luomiseen.