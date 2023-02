Kaiken sähköistymisen asettaa uusia vaatimuksia sähkön tuotannolle, -verkoille ja sähkömarkkinoille. Uusiutuvan energian lisääntyminen verkossa tekee sähköntuotannon ennustamisesta entistä vaikeampaa. Siksi verkon seurannassa siirrytään 15 minuutin väleihin nykyisen tunnin sijaan, kertoo Eatonin Suomen maajohtaja Lauri Tuomaala.

Kuinka suojata pienten laitteiden kuten IoT-laitteiden generoima data, kun se pitää siirtää verkon yli prosessoitavaksi. NIST eli National Institute of Standards and Technology on saanut valmiiksi kilpailunsa, jossa etsittiin ratkaisua alueen standardiksi. Voittajaksi ylsi Ascon-niminen salausalgoritmien ryhmä, joka julkaistaan NIST:n kevyenä salausstandardina myöhemmin tänä vuonna.

Oululainen TactoTek tunnetaan erityisesti autojen hallintapaneeleiden IMSE-ruiskuvalutekniikasta. Nyt yhtiö laajentaa tekniikkaansa valolinjojen ruiskuvaluun. Tuloksena on integroitu, valettu paneeli, jossa valo parantaa toimintojen, tyylin ja käyttöliittymien valaistustehoa.

Eilinen ystävänpäivä merkkasi loppua Microsoftin Internet Explorer -selaimelle. Tiistaina jakeluun tulleen Edge-selaimen päivityksen jälkeen Windows 10 -käyttäjät eivät enää voi avata selainta vaan ainoa vaihtoehto on käyttää Edgeä.

Vaisala kertoo julkistaneensa ensimmäisen Vaisalassa kokonaan kehitetyn ja valmistetun refraktometrisarjan teollisiin sovelluksiin. Polaris-tuoteperhe on markkinoiden ensimmäinen prosessirefraktometrisarja, joka mahdollistaa sekä nesteen että kaasun mittaukset.

Sähköverkoista pitää saada älykkäitä ja dynaamisia. Ihanteellisessa tapauksessa verkkoon liitettyjen laitteiden akuista voidaan syöttää sähköä takaisin kantaverkkoon ja näin tasapainottaa sähkön kysyntää. Elisa aikoo tehdä näin mobiilitukiasemissaan kehittämällään DES-tekniikalla.

Tietoturvayritys Check Pointin tutkimusosasto kertoo tammikuun haittaohjelmakatsauksessaan, että Vidar palasi maailman kymmenen yleisimmän haittaohjelman joukkoon yltäen Suomessakin sijalle kuusi. Suomen ja koko maailman yritysverkkojen ykkönen oli tuttu haittaohjelma Qbot.

Geekbench on suosittu sovellus, jolla mitata erilaisten laitteiden suorituskykyä. Edellinen versio ilmestyi kolme vuotta sitten, mutta sen jälkeen moni asia on muuttunut. Siksi uusi Geekbench 6 mittaa paremmin ja realistisemmin laitteiden oikeaa suorituskykyä.

Applen uusin ja kaunein puhelin on iPhone 14 Pro Max. Sen edullisin versio on varustettu 128 gigatavun massamuistilla. Counterpoint Researchin komponentti- eli BoM-analyysin mukaan laitteen valmistaminen maksaa Applelle 474 dollaria, mikäli mukana on modeemi myös millimetriaalloille.

Kekseliäisyys ja inspiraatio ovat olleet sveitsiläisen LEM-yhtiön iskusanoja viimeisten 50 vuoden aikana, kun yhtiö on laajentanut sähköisen mittaustekniikan rajoja ja noussut johtavaan asemaan koko maailmassa. Elektroniikkapiirien ja järjestelmien suunnittelijat esimerkiksi autoteollisuuden, automaation, uusiutuvan energian ja latausjärjestelmien parissa ovat päättäneet luottaa LEM:n mittausratkaisuihin, joissa yhdistyvät optimaalinen suorituskyky sekä ainutlaatuinen luotettavuus ja turvallisuus.