SAE-luokituksessa tason 4 ja 5 autonomiset ajoneuvot ovat jo sellaisia, joissa ei tarvita ihmiskuskia. Tämä automaatio edellyttää kuitenkin melkoisesti laskentakykyä. Massachusetts Institute of Technologyn tutkijat ovat arvioineet, että lopulta robottiautot kuluttavat yhtä paljon sähköä kuin maailman datakeskukset.

Viime vuonna lähes 18 prosenttia uusista henkilöautoista kulki sähköllä, joten autokantamme sähköistyy, vaikkakin hitaasti. Muuttaako sähköauto tottumuksiamme, kun ajokilometreistä tulee selvästi halvempia. POP Vakuutuksen tilastojen mukaan muuttaa.

Sähkönkäyttäjille on tarjolla uusi mobiilisovellus, joka sähkön hintojen, kulutustietojen ja kustannusten sekä laskujen raportoinnin lisäksi ohjaa sähköauton latauksen automaattisesti halvimpiin aikoihin. Nordic Green Energy -sähköyhtiön lanseeraama uusi sovellus tarjoaa yhtiön asiakkaille todella monipuoliset mahdollisuudet sähkönkulutuksen tarkkailemiseen ja säästämiseen.

Renesasilla on saatu idea viedä IoT-laitteen kehitys pilveen ja erityisesti leikata aikaa ohjelmiston suunnittelusta. Tuloksena on Quick-Connect Studio -työkalu, jolla IoT-proton kehitys onnistuu parhaimmillaan muutamassa minuutissa.

C-tyypin USB on jo käytännössä kaikkien pienten laitteiden de facto -latausväylä, mutta tehotason kasvaessa siitä tulee myös suurempaa tehoa vaativien laitteiden latausväylä. Kehitystä kuvaa hyvin STMicroelectronicsin uusille latauspiireilleen saama sertifiointi.

Global Certification Forum eli GCF ilmoitti lisänneensä laitteiden sertifiointiohjelmaansa tuen 5G NR Reduced Capability -tekniikalle, joka tunnetaan myös nimellä 5G NR-Light tai 5G RedCap. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jo ensi vuonna markkinoille tulee pieniä laitteita, joista löytyy 5G-yhteys.

Pari vuotta sitten Nokia oli suurissa vaikeuksissa kannattavuutensa kanssa. Yksi suurimmista syistä tähän oli epäonnistuminen Intelin kanssa energiatehokkaiden tukiasemaprosessorien kehityksessä. Nokia joutui turvautumaan FPGA-piireihin, mikä söi kannattavuutta. Nyt nämä ajat alkavat olla takanapäin.

Yksi merkittävimpiä tapoja lisätä mobiiliyhteyden kapasiteettia on yhdistää useita kantoaaltoja samaan linkkiin. Tätä kutsutaan nimellä carrier aggregation. Barcelonassa Nokia onnistui yhdessä Qualcommin ja T-Mobilen kanssa yhdistämään ensimmäistä kertaa viisi kantoaaltoa samaan linkkiin alle 6 gigahertsissä.

Kiinalainen OnePlus ilmoitti tänään lanseeraavansa taittuvanäyttöisen älypuhelimen tämän vuoden toisella puoliskolla. Asiasta ilmoitettiin tänään Mobile World Congress -messuilla. Laite on uusi strateginen avaus yritykselle, joka on aiemmin yrittänyt ennen kaikkea haastaa markkinoiden premium-malleja ns. "lippulaivantappajilla”.

Nokia on laajentanut Wi-Fi-reitittimiensä sarjaa tänään Barcelonan Mobile World Congress -messuilla. Uusi reititin on Beacon 10, joka on samalla Nokian ensimmäinen uutta 6E-tekniikkaa tukeva reititin. Kuuden gigahertsin taajuustuen myötä laite voi tarjota jopa 1o gigabitin datanopeudet kodin tai toimiston verkossa.