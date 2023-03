Arduino on julkistanut uuden Portenta C33 -moduulin, joka on tehokas ja edullinen ratkaisu esimerkiksi verkon reunalla toimiviin ja tekoälymalleja prosessoiviin laitteisiin. Moduuli perustuu Renesasin RA6M5:een ja on Arm Cortex-M33-pohjainen mikro-ohjain. Moduulia esitellään Nürnbergissä Embedded World -messuilla.

Netgear on tuonut markkinoille ensimmäisen Wi-Fi 7 -standardia tukevan reitittimen. Nighthawk RS700 tarjoaa jopa 19 gigabitin yhteyden. Nopeus on yli kaksinkertainen edellisen sukupolven Wi-Fi-laitteisiin verrattuna.

Kenenkään ei pitäisi suostua siihen, että teknologia toimii vain muutaman vuoden. Olemme kaikki jotenkin hyväksyneet, että tietojenkäsittelylaitteet ovat epäluotettavia ja hauraita. Tämä kierre täytyy ehdottomasti katkaista, kirjoittaa Panasonic Toughbook Nordicin johtaja Stefan Lindau.

OpenAI julkisti eilen GPT-tekniikkansa uusimman eli 4-version. Sen luvataan olevan merkittävästi edeltäjäänsä - esimerkiksi ChatGPT käyttää versiota 3.5 - tarkempi ja pystyvämpi. Yhtiön mukaan uusi tekniikka kykenee päättelemään.

COM-HPC on PICMG-järjestön viime vuonna ratifioima, tähän asti tehokkain sulautettujen COM-korttien standardi. Tuotteinakin standardi on jo tullut tarjolle, mutta Nürnbergin Embedded Worldissa congatec esittelee markkinoiden ensimmäistä mini-versiota kortista, joka lupaa palvelintason tehon sulautettuun laitteeseen.

Yhä useampi sovellus tarvitsee paikkatietoa ja usein pitäisi tulla toimeen akku- tai paristovirralla. Englantilainen Antenova esittelee Nürnbergin Embedded World -messuilla uutta paikannusmoduuliaan, joka tuo integroituine antenneineen sijaintitiedon laitteelle erittäin alhaisella virrankulutuksella.

Yksi tämän hetken kuumimmista trendeistä sulautetussa suunnittelussa on tekoälyn tuominen verkon reunalle. Tämä näkyy laajasti tänään alkavilla Embedded World -messuilla. Saksalaisen SECOn SMARC-määritysten mukainen MAURY-korttiuutuus on tästä hyvä esimerkki.

DNA kertoo aloittavansa kupariverkkojen purkamisen Itä-Suomessa loka-marraskuussa. Kupariverkkoa on käytetty viime vuosina lankapuhelinten ja vanhan xDSL-laajakaistatekniikan yhteyksiin, mutta nykyaikaisiin tarpeisiin kupariverkko on kuitenkin riittämätön, ja sen korvaajaksi on tarjolla kattavasti moderneja kaapeli-, kuitu- ja mobiiliratkaisuja.

AMD:n neljännen polven EPYC-prosessori on jo kaapannut markkinoita PC-puolella. Nyt AMD tuo tekniikan myös sulautettuihin sovelluksiin. Embedded Worldissä esillä ovat uudet Zen 4 -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit. Enimmillään ne tuovat sulautettuihin sovelluksiin 96 laskentaydintä.

Tänään avaa ovensa Embedded World -tapahtuma Nürnbergissä. Ensimmäistä kertaa normaalisti sitten koronapandemian puhkeamisen keväällä 2020. Jo oli aikakin, tuumii moni.