Kuidussa bitti aiheuttaa vähiten päästöjä

Kissavideonkin lataaminen kännykkään tai tietokoneen ruudulle aiheuttaa päästöjä, mutta useimmat eivät edes mieti netinkäyttönsä ympäristövaikutuksia. Valokuitunen teetätti tutkimuksen ja sen mukaan valokuidun hiilidioksidipäästöt ovat varsin pienet. Nettiliittymien vertailussa sitä voi pitää kotien ylivoimaisesti ympäristöystävällisimpänä tiedonsiirtotapana.

Rakentamisvaiheessa verkon elinkaareksi lasketaan vähintään viisikymmentä vuotta. Sinä aikana verkosta syntyvät päästöt vastaavat bensa- tai dieselautolla menopaluuajoa Helsingistä Kemijärvelle. Silti 75 prosenttia suomalaisista sanoo, että ei ole pohtinut nettiliittymänsä vaihtamista ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon.

Suomalaisista lähes puolet (46 prosenttia) sanoo, että ei ole ollut tietoinen netinkäytön ympäristövaikutuksista, selvisi Valokuitusen YouGovilla teettämästä tutkimuksesta vuonna 2022. Nyt valokuitutoimialalla on tehty ensimmäinen selvitys, jossa on laskettu valokuituverkon koko elinkaaren aikaiset päästöt. Green Carbonin tekemien laskelmien mukaan valokuituverkon hiilijalanjälki viidenkymmenen vuoden aikana on yhtä kotitaloutta kohden vain 273,90 kiloa CO2e. Tämä vastaa 1740 kilometrin ajoa bensa- tai diesel-henkilöautolla.

- Selvitys todisti, että valokuitu on ympäristöystävällisin kotien tiedonsiirtotapa. Se, minkä tiedonsiirron tavan valitsemme, on aiheuttamiemme päästöjen osalta aivan ratkaisevaa. Tähän pitäisi yhteiskunnassamme ja ihan meidän jokaisen herätä, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto toteaa.

Valokuituverkon vuosittaiset päästöt kotitaloutta kohden ovat 5,48 kg CO2e. Keskivertosuomalainen aiheuttaa vuodessa päästöjä 10 300 kg CO2e. Pyöristettynä valokuituverkon osuus keskivertosuomalaisen vuosittaisista päästöistä on noin 0,05 prosenttia eli puoli promillea. - Muut teknologiat voivat lohkaista merkittävästi isomman osuuden vuosittaisista päästöistämme, Heikki Kaunisto toteaa.

Toisin kuin yleisesti kuvitellaan, valokuituverkon rakentamisessa suurimmat päästöt eivät synny kaapelien kaivamisesta. Valokuituverkon kolme suurinta päästölähdettä ovat kuitupäätelaitteen sähkönkulutus (36 %), laitetilojen energiankulutus (22 %) ja vasta kolmanneksi (17 %) kaapelin kaivuutyöt.

Valokuitusen tutkimuksen mukaan jopa 75 prosenttia suomalaisista kertoo, että ei ole ajatellut nettiliittymän vaihtamista ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon, vain joka kymmenes suomalainen sanoo tehneensä niin.

- Selkeästi tarvitsemme enemmän tietoa näistä asioista. Hiilidioksidipäästöjen hillitsemisessä meillä kaikilla on oma osuus tehtävänämme. Toivomme, että myös muiden tiedonsiirtoteknologioiden aiheuttamasta hiilijalanjäljestä tehtäisiin yhtä kattava selvitys kuin mitä nyt on tehty valokuituverkkojen osalta, Kaunisto kertoo.