Nokia AVA (Analytics and Virtual Assistant) on Nokian kehittämä tekoälyalusta. Se on suunniteltu auttamaan palveluntarjoajia hallitsemaan ja optimoimaan verkkoaan sekä tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua ja tukea. Nyt uusittu AVA leikkaa tukiasemien virrankulutusta.

Linux-jakelujen tarkkaa määrää on vaikea antaa, sillä uusia luodaan ja olemassa olevia muokataan koko ajan. On kuitenkin arvioitu, että tällä hetkellä saatavilla on yli 600 erilaista Linux-jakelua. Näitä ovat suositut jakelut, kuten Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS ja Arch Linux, sekä vähemmän tunnetut jakelut, jotka on räätälöity tiettyihin tarkoituksiin, kuten tietoturvaan, koulutukseen, multimediatuotantoon ja pelaamiseen.

Kyberturvallisuusyhtiö Fortinetin FortiGuard Labs julkaisi äskettäin Global Threat Landscape -puolivuotisraporttinsa, jossa kartoitettiin vuoden 2022 jälkipuoliskolla yleisimmin esiintyneitä uhkia ja verkkorikollisten menettelytapoja. Raportti paljastaa verkkorikollisten kierrätysinnon lisääntyneen – vanhaa koodia vahvistetaan ja täydennetään aiempaa useammin

Vihreä siirtymä on jo pitkään ollut niin yritysten kuin poliitikkojen lempiaihe. Se lupaa meille kasvua, työpaikkoja ja tietenkin päästötöntä energiaa. Mutta kuinka kalliiksi vihreä siirtymä tulee eurooppalaisille? Tämäkin käy ilmi Panasonic Toughbookin teettämästä ja White Space Strategy -tutkimuslaitoksen toteuttamasta selvityksestä

Open RAN on avoin standardi, jossa mobiiliverkon voi toteuttaa yhdistämällä verkon komponentteja eri valmistajilta. Optimistisimmissa ennusteissa ORAN-osuus kokonaismarkkinoista voisi nousta jopa puoleen tämän vuosikymmenen aikana.

Renesas on laajentanut RISC-V-valikoimaansa ensimmäisellä ohjainpiirillä, joka on suunniteltu puheohjattuihin HMI-järjestelmiin. Uusi 32-bittinen R9A06G150-piiri on sovelluskohtainen vakiopiiri, joka tuo kustannustehokkaan, tuotantovalmiin puheohjausjärjestelmän moniin sulautettuihin laitteisiin.

Business Finland on tehnyt positiiviset rahoituspäätökset yhdelle uudelle veturiyritykselle, Konecranesille, sekä viidelle haastajaluokan veturiyritykselle, jotka ovat Bittium, Danfoss, Orion sekä Ponsse ja Epec yhdessä. Kyse on yhdestä Business Finlandin merkittävimmistä rahoituspäätöksistä tänä vuonna.

Atlas VPN:n keräämän datan perusteella Apple ohitti Samsungin suosituimpana älypuhelimena vuoden 2023 ensimmäisinä kuukausina. Kyseessä on merkittävä muutos globaaleilla älypuhelinmarkkinoilla, sillä Samsung on pitänyt ykkössijaa hallussaan useiden vuosien ajan.

Intel on esitellyt palvelinkoneiden prosessoriensa päivitettyjä suunnitelmia. Uutisten perusteella näyttää siltä, että yhtiö on vihdoin ottamassa kiinni AMD:n usean vuoden jatkunutta etulyöntiasemaa.

Ukrainan konfliktiin liittyvissä kyberhyökkäyksissä tapahtui merkittävä käänne vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Venäjän ja Ukrainan kybersodankäynnistä siirryttiin selvästi Euroopan laajuiseen korkean intensiteetin hybridi-kybersotaan. Kyberhyökkäykset kohdistuvat erityisesti Puolaan, Baltian maihin ja Pohjoismaihin, selviää Thalesin Cyber Threat Intelligence -yksikön tuoreesta raportista.

Verkkovierailun markkinoitu tutkiva Kaleido Intelligence ennustaa, että kuluttaja- ja IoT-mobiiliyhteyksien tuottaman verkkovierailudataliikenteen kokonaismäärä nousee 3000 petatavuun vuonna 2023. Tämä tarkoittaa kolminkertaista kasvua pandemiaa edeltävään tasoon verrattuna.

Microsoft kertoi eilen tuovansa uuden sukupolven tekoälyn osaksi tietoturvaa julkaisemalla Microsoft Security Copilot -ratkaisun. Sen avulla voi tunnistaa uhkia ja vastata niihin nopeasti sekä ymmärtää yleistä uhkaympäristöä entistä paremmin. Security Copilot hyödyntää samoja OpenAI-malleja, joihin netin vallannut ChatGPT-botti perustuu.

Vuonna 2015 maailmassa myytiin 1,98 miljardia puhelinta. Sen jälkeen on tultu alaspäin kahdeksan vuoden ajan. CCS Insightsin mukaan tänä vuonna määrä putoaa 1,35 miljardiin laitteeseen. Vuoden 2015 määriin markkinoilla ei ehkä koskaan enää päästä.

Intel on yrittänyt tunkeutua modeemien markkinoille niin 3G-, 4G- kuin 5G-aikakaudella. Nyt tarina saa vihdoin päätöksen, kun prosessorijätti myy 5G-modeemien liiketoimintansa Mediatekille. Jäljelle vain pieni 4G-modeemibisnes Fibocomin kanssa, joka on päättymässä vuonna 2025.

Fär-saarten teleoperaattori Faroese Telecom ja Ericsson ovat yltäneet jopa 6 gigabitin sekuntinopeuksiin 5G-datansiirrossa millimetriaalloissa. Lukema on tähän mennessä nopein mitattu nopeus suorassa liveverkossa Euroopassa.

Loihde Trust toimittaa yrityksille turvallisuusratkaisuja, mutta miten yrityksen omat ammattilaiset suojaavat datansa ja identiteettinsä. Tietoturvakonsultti Aino Kivilahti suosittelee salasanapankkien terveen järjen käyttöä. - Ainakin kannattaa vaihtaa se kännykän SIM-ortin PIN-koodi, hän evästää.

Sveitsiläinen LEM on tuonut markkinoille uuden CAB 1500 -virta-anturinsa, joka tarjoaa luokkansa parhaan suorituskyvyn akun varaustason tarkkaan mittaamiseen. Anturin avulla autojen litiumioniakkujen hallintajärjestelmien suunnittelijat voivat maksimoida sähköajoneuvojen autonomisen toimintasäteen.

Intelin perustajiin kuulunut ja Mooren laistaan kuuluisaksi tullut Gordon Moore on kuollut. Perjantaina kuollut Moore ehti 94 vuoden ikään. Intelillä hän ehti tehdä mittavan 38 vuoden uran.

Loihde Trust ja Check Point järjestivät tänään kyberturva-aamiaisen, jossa ne kertoivat tuoreen ”Suomalaisten organisaatioiden tietoturva 2023–2025” -tutkimuksen tuloksia. Jopa 62 prosenttia vastaajista uskoi joutuvansa kyberhyökkäyksen kohteeksi seuraavan kahden vuoden aikana. Määrä nousi 76 prosenttiin, kun tarkasteltiin vain suuria, yli 100 miljoonan euron liikevaihdon omaavia yrityksiä.

Kun 5G leviää maailmanlaajuisesti, huolenaihe kalliiden kiristysohjelmahyökkäysten uhasta jatkuu. Kukaan ei näytä olevan haavoittumaton ja verkon järjestelmänvalvojat vaativat tehokkaampia tapoja parantaa tietoturvaa. Tätä silmällä pitäen Apacer tuo tarjolle SSD-levyjä, jotka vievät turvallisuuden uudelle tasolle.