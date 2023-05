Auton OBD-vianlukuun tulee yksi standardi lisää

Nykyautoissa vika ilmenee usein vain valon syttymisenä kojelaudassa. Vian paikantaminen edellyttää yleensä huoltoon viemistä ja vikakoodien lukua. Nyt tähän OBD-vikadiagnostiikkaan on tulossa uusi standardi.

OBD (eli On-board diagnostics) on monen mielessä synonyymi ajoneuvojen vikakoodien luvulle, mutta tässä on ollut käytössä neljä eri standardia. SAE:llä on kaksi eri OBD-standardia ja ISO on määritellyt eurooppalaiseen käyttöön kaksi standardia. Onneksi standardit ovat hyvin lähellä toisiaan.

SAE:n uusin standardi on nimeltään J1979-2 (OBD on UDS), joka julkistettiin huhtikuussa 2021. Nyt valmistumassa on SAE J1979-3 eli ZEV on UDS). Se määrittelee speksit vähäpäästöisten (Zero Emission Vehicles) ajoneuvojen diagnostiikkamittaukselle ja laitteille.

Käytännössä uusi standardi tuo huollon tai katsastuksen käyttöön sähköautoille ja pistokehybridiautoille räätälöidyn OBD-diagnostiikan. Käyttöön se on tulossa jo tänä vuonna ja Yhdysvalloissa kaikkien vähäpäästöisten autojen on tuettava uutta standardia vuodesta 2028 alkaen.

Uusi standardi aiheuttaa muutoksia, joihin laitevalmistajien on varauduttava. Saksalainen Vector Informatik tarjoaa nyt työkaluja uuden standardin käyttöönottoon.

J1979-perheen SAE-standardit kuvaavat yksityiskohtaisesti, kuinka OBD-tiedot luetaan ajoneuvoista ulkoisen diagnoosilaitteen eli skannerin avulla. Tätä voidaan käyttää valvomaan ECU:n toimintoja, jotka vaikuttavat ajoneuvon tehokkuuteen. Valvontatoimintojen on oltava käytettävissä riippumatta siitä, aiheutuvatko päästöt suoraan polttomoottorista vai epäsuorasti ajoneuvon ajoakun lataamiseen tarvittavan sähkön tuottamisesta.

ZEVonUDS otetaan käyttöön sähköajoneuvojen erityisten mittaustietojen lukemiseksi skannaustyökalulla. Tähän sisältyy esimerkiksi akuston terveydentilan (Battery State-of-Health) mittaus, jota käytetään kvantitatiivisena parametrina määritettäessä sähköajoneuvon jäännösarvoa.

Uusia haasteita syntyy sekä ECU-ohjelmistolle että diagnostiikan testaajille, erityisesti vähäpäästöisten autojen markkinoille tuleville startupeille. Aiemmin näiden yritysten ei tarvinnut tukea sisäistä diagnostiikkaa, mutta niiden on otettava ZEVonUDS käyttöön suhteellisen lyhyessä ajassa. Tämä vaatii perusteellisen muutoksen ECU-ohjelmistoon. Lisäksi uusi standardi edellyttää uusia kehitystyökaluja diagnostiikan määrittämiseen, testaamiseen ja soveltamiseen.