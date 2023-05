Tietokone 6x3 sentin piirikortilla

Yhdelle piirilevylle rakennetut tietokoneet ovat kätevä ratkaisu monimutkaisissa projekteissa. Ne ovat kätevä alusta niin oppilaille, opiskelijoille ja harrastajille kuin ammattilaisillekin. TME myy nyt BananaPi-korttitietokoneita.

Yhden kortin tietokoneiden suosio on viime vuosina kasvanut nopeasti. Tämä johtuu pienestä koosta, hyvästä suorituskyvystä ja laajasta rajapintavalikoimasta. Pientietokoneiden lisäetu on yhteensopivuus ilmaisten käyttöjärjestelmien, tavallisesti Linuxien (mukaan lukien Androidin) tai Unixien (FreeBSD:n) kanssa.

Näin yhdelle levylle rakennetut tietokoneet ovat tehokas ja monikäyttöinen ratkaisu eri projekteihin, sekä harrastajille että ammattilaisille esimerkiksi teollisuudessa. Räätälöidyn ohjelmiston ja laitteiston kehityksen yhteydessä pientietokoneiden soveltamisala on kasvanut ja uusia käyttöideoita syntyy jatkuvasti.

Aiemmin helposti saatavien pientietokoneiden saatavuus on viime aikoina hankaloitunut. Niinpä moni harrastaja ryhtyi etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. TME suosittelee asiakkailleen Sinivoipin BananaPi -tietokoneita, jotk ovat heti saatavilla suoraan varastosta.

BANANA-PI-ZERO on miniatyyriratkaisu, joka perustuu tehokkaaseen, 4-ytimiseen ARM7-arkkitehtuuriin pohjautuvaan Allwinner H2 -prosessoriin. Siihen on esiasennettu 512 megatavun SDRAM DDR3 -muisti. Piirilevyssä on monikäyttöinen 40-nastainen 2,54 millimetrin GPIO-liitin. Piirillä on myös MicroSD-kortin paikka, USB OTG -liitin (On-The-Go, jonka avulla laite voi toimia isäntätietokoneena), ja mini HDMI -liitin. Laitteeseen on integroitu WiFi/Bluetooth-viestintämoduuli (joka on varustettavissa ulkopuolisella antennilla).

Vähän kehittyneempi kortti on BANANA-PI-M5. 92x60 millimetrin kokoisella levyllä on 4-ytiminen 2GHz Amlogic S905X3 -prosessori, joka toimii (GPU) Mali-G31-grafiikalla. RAM-muistia (LPDDR4) on 4 gigatavua ja eMMCtalennustilaa 16 gigatvaua.

BananaPi M5 voi toimia Android 9 tai Linux (Raspbian, Ubuntu taiDebian) -käyttöjärjestelmillä.

Lisätietoja TME:n sivuilta. Zero-kortti maksaa alle 30 euroa (3 kpl) ja M5 yksittäin ostettuna 82,41 euroa.