Sähköautotavoite karkaa Suomelta

Suomessa olisi tarkoitus olla 700 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Nyt näyttää siltä, että tavoite on karkaamassa kauaksi. Uusia autoja tulee markkinoille taas hieman parempaan tahtiin, mutta liian suuri osa niistä kulkee edelleen fossiilisilla polttoaineilla.

Autoalan mukaan toukokuussa rekisteröitiin 9435 uutta henkilöautoa, mikä on 18,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Alkuvuoden aikana on rekisteröity yhteensä 37 711 henkilöautoa, joka on 4,4 prosenttia viime vuotta enemmän. Alkuvuoden lukema on jäänyt pitkän aikavälin keskiarvosta 18 prosenttia.

Kehitys näyttää, että autonvalmistajia pitkään vaivannut komponenttipula alkaa helpottaa. Samalla uusien autojen tilauksia on tehty koko alkuvuoden historiallisen nihkeästi, sillä kasvanut korkotaso ja inflaatio heikentävät kotitalouksien ja yritysten mahdollisuuksia autohankintoihin. Ensirekisteröintien määrän ennakoidaankin kääntyvän laskuun syksyllä.

Myös sähköautojen kysyntä on vähentynyt merkittävästi, vaikka rekisteröinneissä sähköautojen osuus edelleen korkealla viime ja edellisvuonna tilattujen sähköautojen päätyessä nyt rekisteriin. Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä oli toukokuussa noin 35 prosenttia, mutta uusien autojen tilauksissa osuus on alkuvuoden aikana taantunut alle 20 prosenttiin.

Sähköistymisen nopeuttaminen on tärkeää erityisesti, jos hallitus peruu jo sovitun uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen paluun kasvu-uralle ensi vuonna. Noin puolet tällä vuosikymmenelle liikenteelle suunnitelluista päästövähennyksistä nojaa uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen nostoon. Autokannan sähköistyminen vähentää päästöjä pitkäaikaisesti ja pysyvästi, mutta autokannan hidas uusiutuminen ja sähköistymisen merkittävä hidastuminen syö pohjaa päästövähennyksiltä. Autokannan kiertoa tulisi nopeuttaa muun muassa autoveroa alentamalla ja sähköautojen hankintakannusteilla.

Jakeluvelvoitteen nostaminen yhdellä prosenttiyksiköllä vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä hieman yli 100 000 tonnilla vuosittain. Sama päästövähennys saataisiin aikaan noin 25 000 sähköauton lisäyksellä autokannassa.

Autokannassa on kesäkuun alussa yhteensä noin 175 000 ladattavaa autoa, joista täyssähköautoja on noin 60 000. Ladattavien autojen osuus henkilöautokannasta on hieman yli 6 prosenttia.