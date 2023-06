Volvon uusin asettaa raamit sähköautoille

Volvo on esitellyt uuden täyssähköisen katumaasturin, joka voi olla merkittävä virstanpylväs autoilun sähköistyessä. EX30-mallisto on Volvon pienin katumaasturi, johon voi valita tarvitsemansa akuston ja voimansiirron.

EX30-malliin on tarjolla kolme voimansiirtovaihtoehtoa ja kaksi erilaista akkutyyppiä, joiden ansiosta auto on voitu hinnoitella houkuttelevasti. Ei EX30 mikään halpa auto ole, mutta premium-taso on nyt mahdollista saada täyssähköisenä jopa 36900 eurolla.

Jos ajaa enimmäkseen kaupungissa tai lyhyitä matkoja latausten välillä, tarjolla on yksimoottorinen vaihtoehtoa LFP-akulla. Normaalin toimintamatkan LFP-akku käyttää litiumrautafosfaattikemiaa, ja se on kustannustehokkaampi versio, jonka valmistus kuluttaa vähemmän resursseja. Se on paras vaihtoehto, jos kuljettaja ei tarvitse maksimaalista toimintamatkaa.

Jos tarvitsee maksimikantamaa, yksimoottorinen ER- eli Extended Range -versio NMC-akulla on Volvon mukaan oikea vaihtoehto. NMC-akku sisältää litiumia, nikkeliä, mangaania ja kobolttia ja tuottaa energiaa tehokkaammin kuin LFP-versio. Tämä mahdollistaa jopa 480 kilometrin toimintamatkan latausten välillä. Toki ajomatkat ovat aina ohjeellisia.

Jos taas suorituskyky on ratkaiseva tekijä, valinta on Twin Motor Performance -versio, jossa käytetään NMC-akkua ja kahta sähkömoottoria. Tämä nelivetoinen EX30-versio kehittää tehoa 315 kW (428 hv) ja kiihtyy 0-100 km/h 3,6 sekunnissa. Kyseessä on samalla Volvon historian nopeimmin kiihtyvä auto.

Toinen asia, joka sujuu EX30:n kanssa nopeasti, on lataaminen. Pidemmän toimintamatkan Twin Motor -version latausteho on jopa 153 kW ja normaalin toimintamatkan version 134 kW. Tämä tarkoittaa, että akun voi ladata 10:stä 80:een prosenttiin jo hieman yli 25 minuutissa. Auton keskinäytöstä ja sovelluksesta voi asettaa ampeerit, suurimman lataustason sekä latauksen aloitusajan.

Auton turvajärjestelmät ovat tietysti tuttua Volvo-tasoa. Lisäksi EX30 on ensimmäinen Volvo, joka sisältää uuden sukupolven Park Pilot Assist -pysäköintiavustimen. Se osaa käsitellä kaikkia pysäköintitiloja, kuten taskuparkkeja sekä viistoja ja kohtisuoria pysäköintiruutuja, ja tekee pysäköinnistä ahtaisiin paikkoihin todella vaivatonta. Uusi Park Pilot Assist tunnistaa ympärillä olevat vapaat pysäköintipaikat.

EX30 käyttää luonnollisesti myös käytännöllistä digitaalista avainta, joka tekee auton jakamisesta toisten kanssa helppoa. Se perustuu kehittyneille UWB- ja CCC-standardeille, ja teknologia on yhteensopiva monien eri puhelinmerkkien ja -mallien kanssa.

Ensi vuodesta alkaen Volvo EX30 on saatavilla myös Cross Country -versiona. Tämän erikoisversion tilauskirjat avataan vuonna 2024, ja tuotannon on määrä käynnistyä myöhemmin samana vuonna.