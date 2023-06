Arduinon suosittu Uno-kortti laajeni 32-bittiseksi

Arduino on yksi suosituimpia kehittäjien korttitietokoneita ja Uno yksi sen myydyimpiä malleja. Tähän asti valtaosa Arduino-korteista on perustunut 8-bittiseen mikro-ohjaimeen, mutta nyt Unosta on esitelty 32-bittinen R4 WiFi -versio.

32-bittisestä UNO R4:stä on kaksi versiota: R4 Minima -perusversio ja R4 WiFi, jokta molemmat säilyttävät vanhan UNOn mitat, laajennuskorttien yhteensopivuuden ja 5 voltin virtalähteen.

UNO R4 lisää suositulle kortille 32-bittisen mikro-ohjaimen, jossa on jopa 16-kertainen kellotaajuus, muisti ja flash-tallennus. Ohjain on Renesasin RA4M1-prosessori, joka perustuu Arm Cortex-M4 -ytimeen. Sen kellotaajuus on 48 megahertsiä.

Monimutkaisempia projekteja varten UNO R4 on varustettu 32 kt SRAM-muistilla ja 256 kt flash-muistilla. Lisäksi Cortex-M4 -ytimen liukulukuyksikkö parantaa huomattavasti suorituskykyä tietyissä sovelluksissa. Uudelle kortille voidaan helposti päivittää aiemmat UNO R3:lla tai Leonardolla tehdyt projektit.

Arduino-yhteisön toiveen mukaan USB-portti on päivitetty USB-C:ksi ja virtalähteen maksimijännite on nostettu 24 V:iin parannetun lämpösuunnittelun ansiosta. Kortissa on CAN-väylä, jonka avulla käyttäjät voivat minimoida johdotuksen ja suorittaa erilaisia tehtäviä rinnakkain yhdistämällä useita suojauksia sekä kaksi SPI- ja kaksi I2C-sarjaporttia. Lopuksi uusi kortti sisältää 12-bittisen analogisen DAC:n ja operaatiovahvistimen.

Kortin WiFi-versiossa on Espressif ESP32-S3 -moduuli Wi-Fi- ja Bluetooth Low Energy -yhteyksiä varten. 12x8 punaisen ledin matriisi on ihanteellinen luoviin projekteihin, joissa käytetään animaatioita tai anturitietojen piirtämiseen ilman lisänäyttölaitteistoa. Tarjolla on laaja valikoima yhteensopivia moduuleja, jotka voidaan liittää Qwiic I2C -liittimen kautta, yhdistettynä markkinoilla jo olevaan suureen UNO:n shield-lisäkorttien ekosysteemiin.

Arduino korostaa, ettei suositun UNO R3:n tuotantoa ole tarkoitus lopettaa, sillä ennustettu kysyntä on edelleen vahvaa.