Nappiparistot ovat suosittuja virranlähteitä monissa laitteissa. Esimerkiksi CR2032- ja CR2025-paristojen energiatiheys on moninkertainen vanhoihin AA- tai AAA-pattereihin verrattuna. Nyt Nexperia on kehittänyt vahvistus- eli booster-piirit, jotka pidentävät näiden nappiparistojen käyttöiän jopa 10-kertaiseksi.

Nokia antoi tänään tulosvaroituksen koko kuluvalle vuodelle. Liikevaihto jääodotetusta ja liikevoitto jää aiempaa ilmoitettua alhaisempaan haarukkaan. Syynä on se, että operaattorit eivät osta tukiasemia odotettuun tahtiin.

Suuria kielimalleja (LLM) kohtaan on ollut paljon kiinnostusta ChatGPT:n nopeasti kasvaneen suosion ansiosta. Näiden mallien kouluttaminen vaatii valtavan määrän laskentatehoa. Turun yliopiston tutkijat kääntyivät Kajaanissa sijaitsevan LUMI-superkoneen puoleen, kun haluttiin laajentaa tekoälymallien käyttöä tutkimussovelluksissa.

Zero Trust eli nollaluottamusmalli tarkoittaa tietojärjestelmien suojausperiaatetta, jossa mihinkään tunnistamattomaan tai todentamattomaan ei luoteta. Tietoturvayhtiö Fortinetin kyselyn mukaan kaksi kolmesta yrityksestä noudattaa tätä periaatetta.

Pitkän kehitystyön ansiosta tekoäly ja koneoppiminen valtaavat sovelluksia lukuisilla eri aloilla. Datamassojen kerääminen ja käsittely vaativat valtavasti laskentaa, joka suoritetaan yleensä pilvessä. Päätelmien tekeminen ja lopputulosten muodostaminen kannattaa usein kuitenkin tehdä paikallisesti verkon reunalla. Näin voidaan parantaa toiminnan nopeutta, lisätä turvallisuutta ja säästää kustannuksissa.

Tutkijat ympärimaailmaa yrittävät ratkaista piianodin ongelmaa litiumioniakuissa, koska se nostaa pariston energiatiheyttä merkittävästi. Teksasilaisen Ricen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, joka näyttää mahdollistavan näiden toisen polven litiumakkujen kehittämisen.

Verkkoyhteyksien nopeutta analysoiva Ookla on myöntänyt valokuituoperaattori Lounealle Speedtest Awards -palkinnon kategoriassa Suomen nopein internet. Yhtiön analyysin mukaan Lounea Valokuitu päihittää nopeudellaan kaikki muut Suomen kiinteän verkkoyhteyden toimittajat.

COM-HPC on uusi korttitietokoneiden standardi, joka lupaa tuoda palvelinluokan tehon verkon reunalle. Saksalainen congatec tarjoaa suunnittelijoiden avuksi paljon tietoa, jonka perusteella esimerkiksi Intel Xeon D -pohjaisten COM-HPC-palvelinmoduulien suunnittelu tulee tutuksi.

Täysin digitaaliset kojelaudat ovat yleistyneet autoissa nopeasti. Nyt helsinkiläinen Rightware on lyöttäytynyt yhteen navigaattorivalmistaja TomTomin kanssa. Yritykset aikovat tarjota valmistajille täysin räätälöityjen mittaristojen alustaa.

Vuoden ensimmäisen puoliskon sähköteknisen tukkumyynnin arvoksi laskettiin 659 miljoonaa euroa. Se on 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022 vastaavalla jaksolla, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton (STK) tuore tilasto.

Yleensä mobiilidata - myös kännykkäverkossa kulkeva IoT-data - matkaa laitteista tukiasemien kautta hyödynnettäväksi, mutta 3GPP:n uusi Release 17 -standardi lisää käyttöön satelliittilinkit eli NTN-verkot (Non-Terrestrial Network). Mittauslaitevalmistajat ovat nyt ryhtyneet tarjoamaan testausratkaisuja näihin NSN-linkkeihin.

OnePlussan Nord-sarja on ollut yhtiön myyntihitti ensimmäisestä versiosta lähtien. Nyt yhtiö on esitellyt Nord 3 -puhelimen ja vaikka aiemmatkin Nordit ovat olleet hinta-laatusuhteeltaan hyviä, uusi kolmonen on hyvin lähellä napakymppiä.

Generatiivisen tekoälyn kuten ChatGPT:n pitäisi estää vaarallisten tai laittomien vastausten ja ohjeiden antaminen käyttäjille. Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat kuitenkin todenneet, ettei suojaus toimi kovin hyvin. ChatGPT esimerkiksi antoi tutkijoille laittomia huumereseptejä, vaikka aiemmin GPT-4-moottori esti sen.

MikroElektronika eli MIKROE on monen kehittäjän suosiossa, sillä se tarjoaa edullisia standardipohjaisia laitteisto- ja ohjelmistotuotteita. Nyt yhtiön uusin Click-lisäkortti tuo laitteisiin datan lähetyksen infrapunalinkin avulla.

Teslan sähköautoilleen kehittämän Magic Dock -liittimen nimi vaihtui viime marraskuussa NACS-liittimeksi (North American Charging Standard) ja samalla suljettu liitin avattiin muiden valmistajien käyttöön. Tämän jälkeen moni valmistaja on ryhtynyt tukemaan tekniikkaa, uusimpana suomalainen sähkömoottoripyörien valmistaja Verge.

Nordic Semiconductor on julkistanut nPM1300-tehonhallintapiiirin, joka tuo erittäin pitkälle intergroidun virranhallinnan akkukäyttöisiin laitteisiin. Sirulle on integroitu kaksi tehokasta buck-muunnista, kaksi LDO-jännitemuunninta ja akkulatauspiiri.

IEEE on saanut valmiiksi Ethernet-standardin, joka tuo jopa 50 gigabitin optiset yhteydet ajoneuvoihin. Standardi on nimeltään IEEE 802.3cz-2023 ja sen fyysinen osa tukee nopeuksia 2,5 Gb/s, 5 Gb/s, 10 Gb/s, 25 Gb/s ja enimmillään 50 gigabitin sekunnissa.

Juuri mikään tekniikassa ei ole puhuttanut ihmisiä viime syksystä lähtien niin paljon kuin generatiivinen tekoäly ja erityisesti OpenAI:n julkistama ChatGPT-botti. Kaikille kehitys ei ole tullut yllätyksenä. Kuten VMwaren Euroopan teknologiajohtaja Joe Baguleylle.

AMD on PC-prosessorien lisäksi maailman suurin FPGA-pohjaisten järjestelmäpiirien kehittäjä. Xilinxin perintöä jatkaen yhtiö on nyt esitellyt maailman suurimman FPGA-pohjaisen järjestelmäpiirin. Versal Premium VP102 -piiri kaksinkertaistaa käytössä olevien logiikkasolujen määrän 18,5 miljoonaan.

Arduino on yksi suosituimpia kehittäjien korttitietokoneita ja Uno yksi sen myydyimpiä malleja. Tähän asti valtaosa Arduino-korteista on perustunut 8-bittiseen mikro-ohjaimeen, mutta nyt Unosta on esitelty 32-bittinen R4 WiFi -versio.