1500 kilometriä yhdellä latauksella

Toyota lupaa ratkaista sähköautoilun ongelmat. Yhtiö aikoo vuosina 2026 ja 2027 esitellä kaksi uutta akustoa, joilla kantama yhdellä latauksella nousee yli 900 mailiin eli lähes 1500 kilometriin. Lisäksi akun lataaminen onnistuu vain 10 minuutissa.

Kyse on kiinteään elektrolyyttiin perustuvasta akkutekniikasta. Jo ensi vuonna luvassa on auto, joka kasvattaa kantamaa nykymalleihin verrattuna viidenneksellä. Todellinen läpimurto on kuitenkin luvassa seuraavina vuosina.

Kiinteän elektrolyytin akku ei ole mikään uusi keksintö. Valmistajilla on kuitenkin ollut ongelmia tuotannon kanssa. Toyota kertoo, että sen kehittämillä tekniikoilla kiinteän akun valmistaminen olisi helpompaa kuin nykyisten litiumioniakkujen.

Kiinteän akun toisena etuna on kasvaneen kapasiteetin lisäksi merkittävästi nopeutunut latausaika. Toyota puhuu jo 10 minuutin latausajasta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että auton akusto voidaan toteuttaa pienempänä, mikä tekee autosta kevyemmän ja edesauttaa kulutuksen leikkaamista. Useimmilla ei kuitenkaan ole tarvetta yli 1000 kilometrin kantamalla, jos lataus kestää vain minuutteja.

Toyota on jäänyt jälkeen pahimmista kilpailijoistaan sähköautoilussa. Yhtiö panosti pitkään ei-ladattaviin hybrideihin, mikä on ideana vähän hölmö. Nyt uuden akkutekniikan myötä se aikoo nousta sähköautoilun eturiviin. Kiinteän elektrolyytin akustojen massavalmistus on tarkoitus alkaa vuonna 2027.