Sähköautojen kysyntä hiipui heinäkuussa

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan henkilöautokannan sähköistymisessä näkyi heinäkuussa hidastumisen merkkejä. Heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 26,6 prosenttia oli täyssähköautoja. Osuus jää selvästi alkuvuoden korkeista lukemista, sillä tammi-kesäkuun rekisteröinneistä noin kolmannes oli täyssähköautoja.

Täyssähköautojen osuuden ennakoidaan loppuvuoden aikana jäävän alkuvuotta pienemmäksi, sillä alkuvuonna niiden osuutta kasvattivat vuosina 2021–2022 tilatut sähköautot, joiden toimitusajat ovat olleet komponenttipulan takia poikkeuksellisen pitkiä.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallion mukaan sähköautojen kysyntä kasvoi viime vuoden keväällä ja kesällä ennätyslukemiin, kun bensiinin ja dieselin hinta kohosi poikkeuksellisen korkeaksi. Sähkön raju hinnannousu leikkasi sähköautojen kysyntää viime vuoden elokuun jälkeen. - Vaikka sähkön hinta on laskenut selvästi viime vuoden ennätyslukemista, sähköautojen kysyntä ei ole vielä palautunut aiemmalle kasvu-uralle, Kallio sanoo.

Heinäkuussa rekisteröitiin kaikkiaan 6397 uutta henkilöautoa, mikä on 16,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa on rekisteröity yhteensä 53 274 henkilöautoa, joka on 8,7 prosenttia viime vuotta enemmän. Ensirekisteröintien kasvu edellisen vuoden lukemiin verrattuna johtuu komponenttipulan aiheuttaman korkeaksi kasvaneen tilauskannan purkautumisesta.

Viime vuonna rekisteröintien määrä jäi poikkeuksellisen matalaan noin 82 000 henkilöauton tasoon, kun 2010-luvulla uusia autoja rekisteröitiin vuosittain keskimäärin 114 000. Tänä vuonna rekisteröintien määrän arvioidaan jäävän noin 85 000 henkilöautoon. Vaikka korkea tilauskanta kannattelee vielä lähikuukausina rekisteröintejä, uusia tilauksia on tänä vuonna tehty noin puolet tavanomaista vähemmän.

Ladattavien hybridien osuus henkilöautojen rekisteröinneistä kasvoi heinäkuussa 25,5 prosenttiin. Ladattavien autojen osuus oli näin ollen heinäkuussakin alkuvuoden tapaan hieman yli puolet rekisteröinneistä, vaikka täyssähköautojen osuus rekisteröinneistä pienenikin. Ladattavien hybridien osuus rekisteröinneistä on alkuvuoden aikana ollut noin 20 prosenttia.