RISC-V on Berkeleyn yliopistossa kehitetty viidennen polven mikro-ohjainarkkitehtuuri, jonka uskotaan pidemmällä aikavälillä haastavan sulautettujen markkinaa hallitsevia Arm-prosessoreita. Nyt viisi puolijohdeyritystä on perustanut uuden yrityksen nopeuttamaan RISC-V-kehitystä.

PCI on tärkein PC-liitäntätekniikka, ja sen kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa. PCIe 7 julkaistaan vuonna 2025 ja laitteisiin se ehtinee vuonna 2027. Sen nopeus on 128 gigasiirtoa sekunnissa eli 16-linjaisen liitännän yli dataa saadaan siirtymään 512 gigatavua sekunnissa. Pian tämäkään ei enää riitä.

Jos tarvitsee ruokareseptiä kaapista löytyville aineksille, tekoäly on etevä kumppani. Mutta entä jos tarvitsee tarkkoja tietoja vakavasta sairaudesta, kannattaako turvautua ChatGPT:een vai Googlen Bardiin? Nyt tämäkin on tutkittu.

Kalifornialainen Navitas Semiconductor tunnetaan huippunopeuden kännykkälaturien tehopiireistä. Nyt yritys rummuttaa, että palvelimien ja datakeskusten teholähteissä pitää niissäkin siirtyä galliumnitridi-pohjaisiin tehokomponentteihin, jotta laitteissa ja laitoksissa voidaan vastata tiukentuviin energiatehokkuuden vaatimuksiin.

Perovskiittikiteet lupaavat nostaa aurinkokennojen hyötysuhteen yli 30 prosentin, joten niitä tutkitaan nyt tiiviisti tutkimuslaitoksissa ympäri maailman. Carolina State Universityn tutkijat ovat luoneet robotin, joka pystyy suorittamaan kokeita tehokkaammin, jotta kennoihin voidaan kehittää nopeammin uusia perovskiittirakenteita.

IDC on julkistanut vuoden toisen neljänneksen älypuhelintilastot ja ne ovat valmistajien osalta murheellisia. Vuodessa markkina on kutistunut 7,8 prosenttia lisää. Vain yksi valmistaja on onnistunut kasvattamaan myyntiään, eikä siitä ole moni edes kuullut.

Mittauslaitevalmistaja Rohde & Schwarz toimittaa ensimmäisenä 3GPP:n sertifiointifoorumille testitapaukset automaattisten 5G-hätäpuheluiden eli ns. 5G NGeCall -puheluiden laitetestaukseen.

Urheilu- ja älykelloistaan tunnettu Garmin on avannut Firstbeat Analytics Labin Jyväskylään, Suomeen. Uusi huipputason tutkimus- ja testausyksikkö on täynnä räätälöityjä kuntolaitteita, instrumentointijärjes­telmiä ja omaa seurantateknologiaa, joita Garmin-fysiologit ja datatieteilijät hyödyntävät luodakseen vielä innovatiivisempia ominaisuuksia Garmin-älykelloihin, pyörätietokoneisiin ja muihin edistyksellisiin hyvinvointituotteisiin.

Renesas on yksi johtavista mikro-ohjainten kehittäjistä ja tunnettu erityisesti autojen järjestelmien sirutoimittajana. Nyt yhtiö ilmoittaa, että sen kaikkia ohjainpiirejä voidaan koodata Microsoftin Visual Studio -työkaluilla.

Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR on ollut voimassa hieman yli viisi vuotta. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa asetuksen perusteella määrättiin sakkoja yli 1,5 miljardilla eurolla. Koko viiden vuoden aikana yritysten on täytynyt pulittaa tietosuojarikkomuksista lähes neljä miljardia euroa.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan henkilöautokannan sähköistymisessä näkyi heinäkuussa hidastumisen merkkejä. Heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 26,6 prosenttia oli täyssähköautoja. Osuus jää selvästi alkuvuoden korkeista lukemista, sillä tammi-kesäkuun rekisteröinneistä noin kolmannes oli täyssähköautoja.

Qualcommin tämän hetken tehokkain älypuhelinprosessori on Snapdragon 8 Gen 2. DSCC:n tilastojen mukaan se oli heinäkuussa myydyin piirisarja kalliimman pään älypuhelimissa. Iso haastaja on kuitenkin luvassa elokuussa, kun Apple aloittaa iPhone 15 Pro -mallien valmistuksen uudella A17 Bionic -suorittimella.

Analog Devices on juhlistanut yli miljardin dollarin investointiaan puolijohdekiekkotehtaan laajentamiseen Beavertonissa, Oregonissa. Vuonna 1978 rakennettu Beavertonin tehdas on ADI:n suurin kiekkojen valmistuslaitos. Kuvassa pääjohtaja Vincent Roche ja gobaaleista toiminnoista vastaava Vivek Jain leikkaavat nauhan laajennuksen avajaisissa.

Kaiken sähköistyminen perustuu tällä hetkellä pääosin litiumakkuihin, joilla on kaksi ongelmaa: saatavuus ja turvallisuus ylikuumenemisen yhteydessä. Arizonan yliopiston tutkijat ovat kehittäneet hybridiakun, joka voi olla kustannustehokas ratkaisu molempiin ongelmiin.

Olisi kätevää, jos erilaiset pienet laitteet pystyisivät aistimaan liikettä millimetrintarkasti. Ongelma on ollut se, että tehokkaat tutkapiirit ovat olleet liian suurikokoisia tai tehosyöppöjä tähän tarkoitukseen. Nyt Infineon on muokannut 60 gigahertsin XENSIV-sarjan sirusta pienemmän version, joka tunnistaa liikettä ja läsnäoloa millin tarkkuudella jopa 15 metrin päähän.

Tamperelainen Wirepas on kehittänyt oman protokollansa, jolla voidaan toteuttaa käytännössä rajattomasti skaalautuvia IoT-laitteiden mesh-verkkoja. Nyt protokolla on integroitu Panasonicin BLE-moduulille, jossa sitä ajetaan Nordic Semiconductorin nRF52840-ohjainpiirillä.

Autojen valmistajat ovat nopeaa vauhtia siirtymässä ethernetiin ajoneuvojen datansiirrossa. Useimmissa tapauksissa gigabittien linkki on kuitenkin liikaa sekä suunnittelu- että kustannusmielessä. Siksi paremmin sopiva standardi on 10 megabitin 10BASE-T1S. Microchip on juuri esitellyt ensimmäiset standardia tukevat autoihin kvalifioidut piirinsä.

Samsung on selkeä markkinajohtaja taivuteltavissa älypuhelimissa. Sen Flip- ja Fold-sarjat ovat ehtineet jo viidenteen polveen. Yllättäen Samsungista on tullut teknisesti takaa-ajaja ja erityisesti uusi Galaxy Z Flip5 vastaa nyt haasteeseen isommalla etukannen näytöllä.

Piirisuunnittelussa joudutaan kuvaamaan, miten data muuntuu ja miten sille käy, kun se siirtyy rekisteristä toiseen. Tämä tapahtuu RTL-koodilla. Cadence Design Systems on esitellyt työkalun, joka tuottaa jopa neljänneksen parempaa RTL-koodia viisi kertaa aiempaa nopeammin.

STMicroelectronics on kehittänyt uuden sukupolven infrapuna-anturin, joka pystyy liikkeen lisäksi havaitsemaan paikallaan olevia kohteita. Anturi pohjaa TMOS- eli lämpö-mosfet-tekniikkaan ja sen avulla voidaan parantaa turvajärjestelmiä, kodin automaatiolaitteita ja IoT-laitteita, jotka tyypillisesti käyttävät passiivista infrapunatunnistusta.