Näin paljon maksaa wattitunti sähköauton akustossa

Sähköautojen hinnat tulevat pikkuhiljaa alas, vaikka tahti on monen mielestä liian verkkainen. Myös akustojen hinta laskee tasaisesti, mutta kuinka palon maksaa wattitunnin kapasiteetti? Trendforce on selvittänyt tämänkin.

Akustojen kysyntä jatkaa tasaista kasvuaan, mutta kesäkuusta heinäkuuhun akustojen hinta laksi vain prosentilla, TrendForce kertoo. Keskimäärin yksi wattitunti maksaa 0,66 renmimbiä. Euroissa hinta asettuu nykykurssilla noin 8 senttiin.

Niinpä yhden kilowattitunnin hinta on 80 euroa. Kun keskimäärin auton akussa on kapasiteettia 50 kilowattitunnin akusto, sillä on hintaa 4000 euroa. 50 kilowattitunnin akustolla ajelee normaalioloissa ja normaalivauhdeilla sellaisen 350-400 kilometriä.

TrendForcen mukaan wattitunnin hinta vaihtelee hieman sen mukaan, millä kemialla akku on toteutettu. LFP-kennot ovat edullisimpia, mutta erot eivät ole kovin merkittäviä.

Kulutuselektroniikassa käytetään LCO-akkuja eli litiumkobaltti-oksidi -rakennetta. Niiden hinta arvioidaan ampeeritunteina, eli suoraa vertailua on vaikea tehdä. Raaka-aineiden hintojen lasku laskee hiljalleen kaikkien akkujen hintaa, mutta suurin vaikutus on litiumin maailmanmarkkinahinnalla.