Miksi langaton USB epäonnistui?

USB on taatusti historian menestynein oheislaiteliitäntä ja siitä kehitettiin aikoinaan langatonkin versio. Nyt esimerkiksi Linux-ytimestä poistetaan viimeiset langattomaan USB-liitäntään liittyvät koodinrippeet, mutta miksi tekniikka epäonnistui?

WUSB- ja UWB-koodikanta poistettiin Linux-ytimestä jo vuonna 2019, koska niille ei enää ollut ylläpitäjää. Vuonna 2020 ytimen versiosta 5.7 poistettuun suuri määrä koodia, mutta edelleen koodikannasta löytyi jäämiä. Nyt loputkin poistetaan seuraavasta 6.6-versiosta.

Tiettävästi kyse on enää dokumentaatiosta, joka on jäänyt jäljelle kerneliin. Tämä tarkoittaa reilua 500 riviä koodia, joten isosta muutoksesta ei ole kyse. On silti mielenkiintoinen kysymys, miksi WUSB epäonnistui.

WUSB-tekniikkaa ylläpiti WiMedia Alliance, jonka toiminta loppui jo vuonna 2009. Standardi kykeni 480 megabitin datanopeuksiin lyhyillä, alle 3 metrin matkoilla. 10 metrin päässä linkin datanopeus oli 110 megabittiä sekunnissa. Linkki toimi 3,1-10,6 gigahertsin taajuusalueella.

Tekniikan epäonnistumiselle on monia syitä. Langaton USB vaati uusia laitteistokomponentteja ja lisätekniikkaa, mikä lisäsi laitteiden kustannuksia ja monimutkaisuutta. Tämä teki siitä vähemmän houkuttelevan valmistajille ja kuluttajille, kun jo vakiintuneet langattomat teknologiat kuten Bluetooth ja Wi-Fi tarjosivat samankaltaisia toiminnallisuuksia.

Siihen mennessä, kun langaton USB alkoi saada jalansijaa, Bluetooth ja Wi-Fi olivat jo laajalti käytössä eri langattomiin yhteyksiin. Bluetooth oli suosittu lyhyen kantaman laitteiden yhteyksissä (esim. langattomat kuulokkeet, näppäimistöt ja hiiret), kun taas Wi-Fi tarjosi monipuolisemmat langattoman verkon mahdollisuudet. Näiden vakiintuneiden ja laajasti tuettujen teknologioiden olemassaolo vaikeutti langattoman USB:n aseman vakiinnuttamista.

Langaton USB toimi 3,1 - 10,6 GHz taajuusalueella, mikä saattoi mahdollisesti aiheuttaa häiriöitä muiden langattomien laitteiden ja verkkojen kanssa samalla taajuusalueella. Yhteensopivuusongelmat ja mahdolliset häiriöiden aiheuttamat huolenaiheet estivät käyttäjiä ottamasta langatonta USB:ta käyttöön, erityisesti ympäristöissä, joissa on paljon langattomia laitteita.

Yksi langattoman USB:n este oli langallisen version helppous. USB-kaapelista tuli nopeasti universaali tapa liittää laitteita toisiinsa tavalla, joka ”vain toimi”. C-tyypin fyysisen liitännän myötä USB sai lisäksi kaipaamansa helppokäyttöisyyden, jonka myös langatonta linkkiä ei oikeastaan tarvitse.