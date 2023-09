Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan elokuussa rekisteröitiin 7 823 uutta henkilöautoa, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Koko vuonna on rekisteröity hieman yli 61 000 uutta autoa, joista täyssähköisiä on ollut 32,4 prosenttia. Joka viides auto oli ladattava hybridi.

Kvanttiuhkasta on puhuttu jo pitkään. Kun kvanttikoneet ovat kaupallisesti tarjolla, kaikki nykyiset salaustekniikat joutuvat romukoppaan, maalailee moni. Standardointijärjestö NIST yrittää hillitä paniikkia. Kvanttikoneiden hyökkäykset kestävät salausstandardit valmistuvat jo ensi vuonna.

OnePlus aikoo julkistaa OxygenOS-käyttöjärjestelmän version 14 globaalisti syyskuun 25. päivä. OxygenOS 14 on yksi ensimmäisistä Android 14:een perustuvista käyttöjärjestelmistä. Luvassa lienee uutta sekä käyttökokemukseen että lataustekniikkaan.

Viime aikoina on kiinnitetty paljon huomiota piikarbidi- eli SiC-tekniikkaan ja sen mahdolliseen käyttöön tehoelektroniikassa, mutta asiasta on syntynyt myös väärinkäsityksiä. On syytä oikoa vääriä oletuksia, jotta suunnittelijat voisivat olla varmempia SiC-komponenttien käyttämisestä tulevaisuudessa.

Galliumnitridi eli GaN on jo kutistanut älypuhelimien laturit ja parantanut niiden hyötysuhdetta, mutta seuraavaksi vuorossa ovat teollisuuden teholähteet. ROHM on esitellyt uudet tehoasteet EcoGaN-sarjaan. Ne tarkoittavat pienempää kokoa ja pienempiä häviöitä.

Vodafone UK aikoo korvata laitteet 2500 tukiasemassa Walesissa ja Lounais-Englannissa. Huawein laitteet otetaan pois, mutta Nokian ja Ericssonin harmiksi tukiasemiin tulee uusia Open RAN -toteutuksia.

Berliinin IFA-messujen alla Philipsin entinen valaisinyksikkö Signigy on tehnyt merkittäviä tuotejulkistuksia. Lamppujen rinnalle on tuotu älyvaloja, tunnistimia ja kameroita. Merkittävä on myös uutinen, että Philips Hue- sarjan tuotteet alkavat puhua Matteria jo syyskuun softapäivotyksen jälkeen.

Aurinkokennojen hyötysuhdetta yritetään parantaa koko ajan, mutta piipohjaisissa kennoissa 29 prosenttia tiedetään teoreettiseksi rajaksi. Nyt tutkijat ovat onnistuneet ylittämään 30 prosentin haamurajan ns. hybridikennoissa, joissa on yhdistetty piitä ja perovskiittia.

Intel toki tunnetaan x86-prosessoreistaan, mutta on yhtiö suunnitellut ja valmistanutkin RISC-prosessoreja. Uusin suunnittelu on PIilakson Hot Chips -näyttelyssä esitelty prosessori, jossa on kahdeksan ydintä ja peräti 528 säiettä.

Sinkistä ja ilmasta valmistetut akut voivat olla sähköajoneuvojen tulevaisuus. Australilaisessa Edith Cowan Universityssä tehdyssä tutkimuksessa testattiin sinkki-ilma-akkuja käyttämällä halvempien, turvallisempien ja kestävästi tuotettujen materiaalien yhdistelmää, mikä mahdollisti paremman käyttöiän ja suorituskyvyn.

VTT kehittää mikroelektroniikkaan ja sähkövirtaan perustuvaa jäähdytysteknologiaa, jota voivat hyödyntää matalissa lämpötiloissa toimivat elektroniikan ja fotoniikan komponentit. Uusi teknologia pienentää jäähdytysjärjestelmien kokoa, tehonkulutusta ja hintaa. Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi kvanttitietokoneiden komponenttien jäähdytykseen.

Energiankeruuksi sanotaan kaikkia menetelmiä, joissa energiaa vangitaan ympäristöstä laitteen toimintaan. Yksi alan pioneereja on belgialainen e-peas, jonka uusin piiri osaa ensimmäisenä maailmassa kerätä energiaa kahdesta lähteestä samanaikaisesti.

IEEE:n Spectrum-lehti on rankannut ohjelmointikielet järjestykseen jokavuotiseen tapaan. Python on listauksen kärjessä ja IEEE:n mukaan se on vain kasvattanut johtoaan. Python alkaa olla dominoiva kieli hyvin monilla ohjelmoinnin alueilla.

Samsung aikoo Berliinin perjantaina alkavilla IFA-messuilla esitellä sekä nappikuulokkeita, että televisioita, jotka tukevat Bluetoothin uusimpia ominaisuuksia. Auracast-tekniikalla voidaan esimerkiksi television musiikkia jakaa langattomasti kaikkien kantaman sisällä olevien kuulokkeisiin.

Dolby Laboratories on lanseerannut uuden liitäntätekniikan, joka voi olla pitkään aikaan merkittävin uudistus kotiteattereissa ja olohuoneissa. Dolby Atmos FlexConnect yhdistää television äänijärjestelmän langattomiin kaiuttimiin. Hyvästi, HDMI-kaapelit!

Apple julkisti toisen polven Arm-pohjaiset M-prosessorinsa vuoden alussa. Nyt ranskalainen Yole Developpement on verrannut uuteen M2 Pro -piiriin perustuvaa Mac miniä aiempaan Intelin prosessoriin perustuvaan versioon. Ero on huikea.

Intel käytti Piilaakson Hot Chips -tapahtumaa usein työasemien ja palvelimien Xeon-prosessorien julkaisupaikkana. Koodinimeltään uutuudet ovat Sierra Forest ja Granite Rapids ja ne voivat olla yhtiön tärkeimmät Xeonit pitkään aikaan.

Tutkien kysyntä on kovassa kasvussa, kun autoihin kehitetään yhä edistyneempiä ADAS-ratkaisuja ja teollisuudessa niiden käyttö kasvaa koko ajan. Kalifornialainen indie Semiconductor on nyt esitellyt markkinoiden ensimmäisen 240 gigahertsin taajuudella toimivan yhden sirun tutkapiirin.

Kiinteistöihin asennettavia sähköautojen latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 15 391 kappaletta, mikä on 23 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Laitemyynti on nyt samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Alibaba on ryhtynyt toimittamaan tiettävästi maailman ensimmäisiä RISC-V-pohjaisia kannettavia tietokoneita. Roma-nimistä läppäriä on voinut tilata jo pidemmän aikaa, viime syksystä lähtien.