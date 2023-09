Jos olet käyttänyt MIKROEn kehityskortteja, tunnet varmasti MikroBUS-väylään liitettävät Click-lisäkortit. Nyt MIKROE on tuonut tarjolle lisäkortin, jonka avulla oman projektinsa saa tottelemaan käsieleitä.

EDA-taloa Cadence Design Systems on tuonut piirilevyn suunnittelijoille uuden pilvipohjaisen ja tekoälyä hyödyntävän työkalun. Yhtiön mukaan OrCAD X tekee PCB-suunnittelusta ja komponenttien sijoittelusta viisi kertaa nykyistyä nopeampaa.

Kvanttilaskenta on se tekniikka, jolla ratkaistaan tulevaisuuden nykytietokoneille mahdottomia ongelmia. Mutta voisiko kvanttikoneen ostaa itselleen? Voi, espoolainen IQM on esitellyt pienikokoisen IQM Spark -koneen, jonka saa omakseen alle miljoonalla eurolla.

Loihde Trust järjesti tänään kyberturvallisuuteen keskittyneen tilaisuuden, jossa käytiin lpi ajankohtaisia verkon turvallisuusasioita. Microsoftin asiantuntija Virve Kettunen kertoi, että tällä hetkellä Microsoftin verkkoihin kohdistuu jo 4000 salasanahyökkäystä sekunnissa. - Vuosi sitten luku oli 800, alkuvuodesta tuhat ja nyt jo siis 4000. Tämä kertoo jotain siitä, kuinka älyttömän räjähdysmäistä kasvu on.

Älypuhelimien kamerakennojen kärkeen lukeutuva Sony Semiconductor Solutions on esitellyt uuden CMOS-kuvakennon autoihin. IMX735-kennossa on markkinoiden korkein tehollinen pikselimäärää eli peräti 17,42 tehollista megapikseliä.

Elektroniikan komponenttien suurimpiin verkkokauppiaisiin kuuluva Mouser Electronicsista on tullut Raspberry Pi -korttitietokoneiden valtuutettu jakelija. Ensimmäinen kortti tuotiin markkinoille reilu 10 vuotta sitten ja niitä on myyty pian 50 miljoonaa kappaletta.

Business Finland järjesti tänään seminaarin, jossa ruodittiin tulevaisuuden puolijohdekasvun tuomia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Applied Materialsin Sundar Ramamurthy esitti tapahtumassa, että Suomessa kehitetty tekniikka on aivan keskeisessä osassa, kun puolijohdeala kasvaa biljoonan dollarin liiketoiminnaksi vielä tämän vuosikymmenen aikana.

Sähköauton akusta pitää saada irti kaikki mahdollinen, jotta kantama saadaan mahdollisimman pitkäksi. Tämä edellyttää esimerkiksi äärimmäisen tarkkaa virranmittausta. Belgialainen Melexis sanoo kehittäneensä näihin sovelluksiin tähän asti tarkimman Hall-ilmiön tasavirta-anturin.

Nokia on esitellyt uuden 7730-reititinalustan, jota yhtiö kehuu monella tapaa vallankumouksellisesti. Ne sopivat sekä IP-runkoverkkojen, että pienempien reunaverkkojen vaatimuksiin.

Apple esitteli eilen illalla Suomen aikaa uudet 15-sarjan iPhone-puhelimensa. Sarjan kahdessa huippumallissa eli iPhone 15 Pro- ja Pro Max -versioissa käytetään täysin uutta Bionic A17 Pro -prosessoria. Kyse on samalla maailman ensimmäisestä 3 nanometrin prosessissa valmistettavasta mobiilisirusta.

Autokannan uusiutuminen ja samalla liikenteen päästöjen väheneminen uhkaa hidastua, mikäli uuden hallituksen suunnitelmat lopettaa erilaiset tukimuodot toteutuvat. Autoala esitti tänään seminaarissaan, että vuoden 2018 romutuspalkkio toi valtiolle merkittävät tuotot.

Check Point Software kertoo elokuun haittaohjelmakatsauksessaan, että uusi Chrome-käyttäjiin kohdistuva Shampoo-kampanja levittää haitallisia selainlaajennuksia. FBI:n johdolla kaadettu Qbot-pankkitroijalainen säilytti vielä elokuussa sijansa maailman ja Suomen yleisimpänä haittaohjelmana.

Tietoturvayritys NordLayerin analyysi paljastaa kymmenen yleisintä kyberturvallisuusvirhettä, joita työntekijät tekevät. Nykyään yli 90 % kaikista kyberhyökkäyksistä alkaa tietojenkalasteluviestillä. Huolestuttavaa on se, etteivät useimmat tunnista näistä phishing-sivustoja.

MediaTek on tilastojen mukaan älypuhelinten prosessorien markkinajohtaja. Nyt taiwanilaisyritys on julkistamassa uusinta järjestelmäpiiriä, joka tuo lisää suorituskykyä ja toiminnallisuutta keskihintaluokan laitteisiin.

Dolby Laboratories esitteli Berliinin IFA-messuilla uuden liitäntätekniikan, joka mahdollistaa tilaäänen tuottamisen langattomasti ilman HDMI-kaapeleita. Tekniikka saattaa ratkaista yhden tilaäänen suurimmista ongelmista.

Tampereella on nyt kolme vuotta kehitetty omia järjestelmäpiirejä SoC Hub -hankkeessa. Konsortion kolmas, huikeat 330 miljoonaa transistoria sisältävä järjestelmäpiiri on nyt lähetetty tuotantoon. Kunnianhimoinen piirikehitystavoite on saavutettu, mutta SoC Hubin työ jatkuu ja neljännen järjestelmäpiirin suunnittelu on jo käynnissä.

Yksi älypuhelimien myyntivaltteja on yhä ollut megapikselien määrä kamerassa, mutta TrendForcen mukaan tämä tie on pian kuljettu loppuun. Yli tuuman kokoiset kamerakennot eivät yksinkertaisesti ole käytännöllisiä, eikä pikselien määrää ole enää järkevää lisätä.

Salainlaiteteknologian jatkuva kehitys ja innovaatiot ovat avainasemassa tietoturvan parantamisessa yhä monimutkaistuvassa digitaalisessa maailmassa. Tamperelainen Insta on kehittänyt turvallisuuskriittisen tietoliikenteen laitepohjaista salausta SafeLink-ratkaisuunsa. Nyt uudelle ratkaisulle on myönnetty Eurooppa- eli EPO-patentti.

Komponenttien verkkokauppias Mouser Electronics ilmoittaa lisänneensä valkoimiinsa Würth Elektronikin 6-akselisen liikeanturin. WSEN-ISDS on 16-bittinen digitaalinen erittäin pienitehoinen ja korkean suorituskyvyn anturi, jossa on 3-akselinen kiihtyvyysanturi ja 3-akselinen gyroskooppi valittavissa olevilla mittausalueilla ja datanopeuksilla.

Apple on tunnetusti saanut prosessorinsa ensimmäisenä TSMC:n edistyneimpien prosessien linjoille, mutta nyt MediaTek ilmoittaa saaneensa Dimensity-järjestelmäpiirinsä läpi taiwanilaisvalmistajan 3 nanometrin prosessista. Volyymeissä MediaTek tuo ne tarjolle ensi vuonna.