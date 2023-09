Mistä tietää, että älypuhelintasi vakoillaan?

Aina välillä kuulee uutisia, joiden mukaan älypuhelimiin on onnistuttu ujuttamaan haittakoodia joko sovelluskauppojen kautta tai saastuneilta verkkosivuilta. Mutta mistä tietää, onko oma puhelin onnistuttu kaappaamaan?

Älypuhelimesi voi tarjota joitain vihjeitä, jos sitä on peukaloitu. Välimuistiratkaisuja datan suojaamiseen kehittävä Geonoden kertoo oireista, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Yksi hienovaraisista merkeistä, jotka voivat viitata puhelimesi vaarantumiseen, on selittämätön ja nopea akun tyhjeneminen. Jos huomaat puhelimesi menevän huomattavasti tavallista nopeammin, on aika tutkia asiaa tarkemmin.

Vaikka tämä voi joskus johtua ohjelmisto- tai laitteisto-ongelmista, on tärkeää tutkia asia. Tällöin pitää tarkistaa puhelimen akun käyttötilastot sen asetuksista. Jos tuntematon tai tarpeeton sovellus kuluttaa suhteettoman paljon virtaa, saattaa olla syytä tutkia sen laillisuus tai poistaa se kokonaan.

Jos olet koskaan huomannut epätavallisia ääniä puhelinkeskustelujen aikana, kuten napsautuksia, kaikua tai surinaa, se on syytä huoleen. Vaikka tämä voi johtua teknisistä ongelmista, on tärkeää ottaa huomioon mahdollisuus, että joku yrittää salakuunnella keskustelujasi.

Tällaisissa tilanteissa pitää selvittää äänien lähde. Pitää varmistaa, ettei ympäristö ei aiheuta häiriöitä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä ammattilaiseen. On mahdollista, että puhelimeen on hyökätty.

Entä jos puhelimesi on yhtäkkiä normaalia hitaampi? Sovellusten lataaminen kestää ikuisuuden ja yksinkertaisten tehtävien kanssa kamppaileva laitteesi eivät välttämättä ole pelkkää sattumaa. Vaikka tämä voi usein johtua useista tekijöistä, kuten ohjelmistopäivityksistä tai liian monista taustalla toimivista sovelluksista, on tärkeää sulkea pois haitallisen toiminnan mahdollisuus. Kannattaa aloittaa poistamalla tarpeettomat sovellukset ja tiedostot. Jos hitaus jatkuu, voi olla aika kääntyä ammattilaisen puoleen mahdollisten turvallisuusuhkien sulkemiseksi pois.

Datankäytön odottamaton nousu voi olla toinen punainen lippu. Vaikka tämä voi johtua elokuvien innokkaasta lataamisesta, on tärkeää miettiä, voiko datankäyttö johtua haitallisesta sovelluksesta, joka lähettää tietoja ilman lupaasi. Tarkista siis datankäyttöasetukset. Jos jokin tietty sovellus tai palvelu näyttää kuluttavan suhteettoman paljon dataa, tutki sen laillisuus tai poista se laitteestasi.

Uusia sovelluksia asennettaessa on yleistä myöntää käyttöoikeuksia eri toimintoihin, kuten kameran käyttöön, mikrofonin käyttöön tai sijainnin seurantaan. Jos kuitenkin huomaat sovelluksen pyytävän pääsyä toimintoihinsa kuulumattomiin ominaisuuksiin, on tärkeää tarkistaa sovellusten asennuksen aikana tai puhelimen asetuksista pyytämät käyttöoikeudet. Jos sovelluksen pyynnöt vaikuttavat liioitelluilta tai eivät liity sen tarkoitukseen, pidä se mahdollisena tietoturvariskinä ja poista se tarvittaessa.

Jos vaikuttaa siltä, että puhelimeen on päässyt asentumaan luvattomia sovelluksia, Geonode suosittaa näitä toimia:

Poista tunnistamattomat sovellukset: Aloita poistamalla tuntemattomat tai epäilyttävät sovellukset. Peru tuntemattomat järjestelmänvalvojan oikeudet: Jos laitteen asetuksissa on epävarmoja järjestelmänvalvojia, poista näiden oikeudet.

Tehdasasetusten palautus: Tämän pitäisi olla viimeinen keino, mutta se takaa puhtaan laitteen ja poistaa mahdolliset virheet. Päivitä puhelimesi ja sovelluksesi säännöllisesti. Lataa sovelluksia vain luotettavista lähteistä. Älä klikkaa viesteissä olevia epäilyttäviä linkkejä tai liitteitä.

Teksti: Geonode

Kuva: AdobeStock