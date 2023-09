Sentintarkka paikannus pienellä datamäärällä

Perinteisellä satelliittipaikannuksella päästään jo varsin hyvään tarkkuuteen, mutta jos tarvitaan sentintarkkaa paikannusta, sijaintitietoa pitää parantaa mobiiliverkon signaalin ja liikeanturien avulla. Nyt tämä onnistuu aiempaa pienemmällä määrällä dataa.

Asialla on paikannuspiirejä kehittävä sveitsiläinen u-blox, jonka PointPerfect-ominaisuudesta on nyt kehitetty paikalliseen datanjakeluun perustuva versio. Se vähentää PPP-RTK-korjaukseen tarvittavaa kaistaa jopa 70 prosenttia.

Tämä Localized Distribution on uusi PointPerfect-ominaisuus, joka on suunniteltu sovelluksille, joilla on käytössä rajoitettu kaistanleveys ja datasopimukset. Tämän seurauksena käyttäjätietojen kustannukset laskevat huomattavasti.

Paikallinen datanjakelu sopii esimerkiksi ns. tarkkuusmaatalouden käyttötapauksiin, kuten autonomiseen viljelyyn ja maatalousrobotiikkaan. Se voi koskea myös muita sovelluksia, kuten palvelurobotteja, raskaita koneita ja muita erittäin tarkkoja mobiilirobotiikan sovelluksia.

’PointPerfect on PPP-RTK GNSS:n lisätietopalvelu, joka tarjoaa senttimetritason tarkkuuden sekunneissa. Se tarjoaa yhtenäisen kattavuuden Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Koreassa ja Australiassa, mukaan lukien jopa 12 merimailia (noin 22 km) rannikon ulkopuolella. Palvelu vaatii tyypillisesti 2400 bit/s datakaistanleveyttä. Nyt tällä lokalisoidulla versiolla kaistanleveys on pienentynyt lähes kolmasosaan.

Uudessa lähestymistavassa laite tilaa paikallisen datastriimin sijaintinsa mukaan. Siirrettävät tiedot optimoidaan kyseisen sijainnin perusteella suodattaen pois tarpeettomat, käyttäjälle epäolennaiset tiedot.