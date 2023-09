Qualcommilta 4 nanometrin siru keskihintaluokkaan

Qualcomm on pitkään hallinnut Android-luurien high end -mallien prosessorimarkkinoita, mutta keskihintaluokassa kilpailu on kovempaa. Nyt yhtiö haluaa saada lisää markkinoita MediaTekiltä uudella Snapdragon 7s Gen 2 -piirillä, joka on valmistettu TSMC:n 4 nanometrin prosessissa.

Nimi on hieman hämmentävä, koska alla ei ole mitään 7 Gen 2 -piiriä, eikä ensimmäisen polven 7S-piiriä. S-merkintä ei tarkoita ainakaan parempia speksejä, mutta suorituskykyä uutuudesta löytyy.

Kryo-prosessoriytimet yltävät aina 2,4 gigahertsiin ja grafiikkaprosessori on Adreno-sarjaa. X62-modeemi tukee kaikkia 5G-taajuuksia, myös millimetrialuetta. Kameraprosessori tukee aina 200 megapikselin kennoja.

Prosessori tukee 144 hertsin näyttöjä FHD-taajuudella, joten keskihintaluokassa siirrytään yhä nopeampaan virkistystaajuuteen. Piiri tukee Qualcomm Quick Charge 4 -tekniikkaa, joten akku latautuu 50 prosenttiin jopa viidessä minuutissa.