Tietoturvayhtiö Fortinet järjesti eilen teknologiapäivän Helsingin messukeskuksessa. Keynote-puheessaan yhtiön tietoturvajohtaja Ricardo Ferreira kertoi EU:n uudesta NIS2-tietoturvadirektiivistä. Se tuo yrityksille lisää vastuita samalla, kun rikollisten käytössä on yhä edistyneempiä työkaluja ChatGPT:stä lähtien.

Nokia on avannut ensimmäisen 6G Labin Intiaan, Bangaloressa sijaitsevan tutkimuskeskuksensa yhteyteen. Laboratoriossa tutkitaan 6G-perustekniikoita, kuten verkkoa anturina (Network as a Sensor) ja automaatiota.

Huawein uudessa Mate 60 Pro -järjestelmäpiirissä on Kiinassa SMIC:n tehtailla 7 nanometrin prosessissa valmistettu järjestelmäpiiri, jota lännessä on ihmetelty. Puhelimessa on toinenkin yllätys: uusi lähiradiotekniikka, joka haastaa ominaisuuksiltaan niin Bluetoothin kuin Wi-Fi-tekniikat.

Maanalaiset kaivokset ovat haastavia ympäristöjä autonomisten koneiden turvalliselle käytölle, mutta seuraavan sukupolven digitaaliset ratkaisut voivat muuttaa tämän. VTT:n koordinoima tutkimushanke osoittaa teollisen 5G:n ja reunaälyn potentiaalin alalla, ja tuo uusia ratkaisuja turvalliseen kaivostoimintaan.

Nokia on julkistanut ratkaisun, jolla myös pienet ja keskikokoiset yritykset voivat korvata nykyiset verkkonsa yksityisellä 5G-verkolla. Ratkaisu on nimeltään Nokia DAC PW Compactin. Se on tarkoitettu korvaamaan erityisesti Wi-Fi-verkot teollisuuslaitoksissa.

Fujitsu ja japanilainen tutkimuskeskus RIKEN kertovat kehittäneensä 64 suprajohtavan kubitin kvanttitietokoneen. Alustaa tarjotaan yrityksille ja tutkimuslaitoksille, jotka tekevät yhteistä tutkimusta Fujitsun ja RIKENin kanssa.

Oulun yliopiston 6G-lippulaivaohjelman tuoreessa tutkimuksessa pyrittiin mittaamaan satelliitin kautta toimivan Starlinkin verkkoyhteyden tehokkuutta syrjäisillä alueilla. Oulusta itärajalle Suomussalmelle ulottuvalla alueella tutkijat selvittivät, voiko Starlink tarjota luotettavan internetyhteyden. Tulokset olivat lupaavia.

Intel yllätti monet vuonna 2016 ostamalla toiseksi suurimman FPGA-piirien valmistajan eli Alteran 16 miljardilla dollarilla. Nyt setisemän vuotta myöhemmin pääjohtaja Pat Gelsinger ilmoitti, että PSG-ryhmä (Programmable Solutions Group) irrotetaan omaksi yhtiökseen ensi vuoden alussa.

CSC:n Kajaanin datakeskuksessa sijaitseva yhteiseurooppalainen LUMI on tarkoitettu pääasiallisesti tieteelliseen tutkimukseen ja sen tieteeseen varatut resurssit ovat käytännössä täydessä käytössä. Laskennallisen tieteen menetelmät ulottuvat nykyään lähes kaikille tieteenaloille ja supertietokoneista on muodostunut erittäin tärkeä työkalu tutkimukselle.

Tutkijat yrittävät kehittää uudenlaisia rakenteita, jotta mahdollisimman suuri osa auringonvalosta saataisiin muunnettua sähkövirraksi. Bangladeshilaiset tutkijat väittävät kehittäneensä hybridikennon, jonka hyötysuhde olisi 38,39 prosenttia.

Saksalainen KUKA on laajentanut robottivalikoimaansa. Uudet autonomiset mobiilirobotit ovat KMR iisy ja KMP 1500P. Jälkimmäinen jaksaa liikutella jo peräti 1,5 tonnin painoisia kuormia.

4 gigatavun elokuva siirtyy tälle levylle kahdessa sekunnissa. Näin lupaa Samsung uuden T9-sarjan SSD-levynsä kanssa. T9 on Samsungin ensimmäinen SSD-levy, jossa on USB 3.2 Gen 2x2 -liitäntä. Sen ansiosta dataa voidaan lukea ja kirjoittaa jopa 2000 megatavun sekuntinopeudella.

OSM eli Open Standard Module näyttää kasvattavan suosiotaan sulautettujen moduulien kentällä. Kyse on siis suoraan piirikortille juotettavasta eikä mitään erillistä liitäntää käyttävästä moduulista. Avnet Embeddedin uusin moduuli pohjaa NXP:n i.MX93-sovellusprosessoriin.

5G on nopeimmin kasvava matkapuhelinteknologian sukupolvi. 5G Americas arvioi, että kesäkuun lopussa maailmassa oli 1,4 miljardia 5G-käyttäjää. Ennusteet osoittavat, että 2 miljardin käyttäjän raja on lähestymässä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Nokia-puhelimia valmistava HMD tuo ensimmäisenä älypuhelinvalmistajana laitteidensa valmistuksen Eurooppaan. Unkarissa alkaa yhtiön Nokia XR21-huippumallin tuotanto yritysasiakkaille. Lisäksi HMD myy 30 laitteen rajoitetun erän kuluttajille.

Kupariverkko on palvellut televiestintää jo yli 160 vuotta, mutta sen käyttöaste ja merkitys on ollut viime vuosina enää hyvin pieni. DNA tiedotti jo vuonna 2021 kupariverkkojensa korvaamisesta moderneilla ratkaisuilla ja varsinainen kupariverkkojen purkaminen alkoi vuonna 2022.

Helen aikoo energiantuotannossaan hiilineutraaliksi vuonna 2030. Yksi keino tässä on lämmön tuottaminen maan pisimpään kaukolämpöverkkoon ydinvoimalla. Nyt Helen on sopinut Steady Energyn kanssa aiesopimuksen, jonka tavoitteena on mahdollistaa investointi pieneen lämpöä tuottavaan ydinvoimalaitokseen.

Akut lienevät tällä hetkellä yksi maailman tutkituimmista aiheista, kun halutaan pidentää sähköautojen kantamaa ja tulevien sähkölentokoneiden lentomatkoja. Georgian teknillisessä korkeakoulussa on onnistuttu kehittämään alumiinipohjainen katodi, joka varastoi litiumioneja nykyakkuja tehokkaammin.

Thunderbolt on Intelin ja Applen yhteistyössä kehittämä nopea liitäntäväylä, joka esiteltiin vuonna 2011. Nyt Intel on julkistanut väylän 5-version. Edellisversioon verrattuna raaka datanopeus kasvaa kolminkertaiseksi, kun vauhti kasvaa 120 gigabittiin sekunnissa.

Raspberry Pi -korttitietokone päivittyy 5-versioon noin neljän vuoden kehitystyön jälkeen. Kehittäjien ja rakentajien suosikki saa selvästi lisää tehoa. Hinta pysyy kuitenkin vielä hyvin entisenkaltaisena.