Enemmän tehoa Bluetoothiin pienemmällä virralla

Nordic Semiconductor esitteli vuonna 2015 nRF52-sarjan järjestelmäpiirit, joita on toimitettu usieta miljardeja kappaleita. Nyt tämä suosikki on saanut päivityksen. Uusi nRF54L tuo lisää suorituskykyä, suuremman muistin, mutta silti pienemmän tehonkulutuksen kehittäjien käsiin.

Ensimmäinen nRF54L-sarjan järjestelmäpiiri on nRF54L15, joka Nordicin mukaan sopii täydellisesti seuraavan sukupolven langattomiin IoT-laitteisiin. SoC on tarkoitettu lääketieteen/terveydenhuollon, älykkään kodin, teollisen IoT:n, VR/AR:n, PC-lisävarusteiden, kauko-ohjaimien, peliohjaimien ja useiden muiden IoT-sovellusten moottoriksi.

NRF54L-sarjassa on uusi laitteistoarkkitehtuuri, joka viedään piille TSMC:n vähävirtaisessa 22 nanometrin 22ULL-prosessisaa. edeltävä nRF54H-sarja valmistettiin GlobalFoundriesin 22FDX-prosessissa.

Ensimmäinen sarjan siru eli nRF54L15 sisältää Arm Cortex®-M33 -prosessorin, joka toimii 128 megahertsin taajuudella. Suorituskyky on kaksinkertainen nRF52840-piiriin verrattuna ja virrankulutus on pienempi. Prosessointia tukee 1,5 megatavua haihtumatonta muistia ja 256 kilotavua RAM-muistia, mikä riittää useiden protokollien samanaikaiseen käyttöön.

Koska tietoturvan merkitys IoT:ssä kasvaa, nRF54L15 SoC sisältää edistyneitä laitteisto- ja ohjelmistoturvaominaisuuksia, jotka varmistavat sen valmiuden seuraavan sukupolven IoT:hen. Se on suunniteltu PSA Certified Level 3 -tasolle, joka on PSA Certified IoT -turvastandardin korkein taso.

NRF54L15-piirllä on moniprotokollaradio, joka tarjoaa jopa +8 dBm lähetystehon (1 dB:n askelin) -98 dBm:n RX-herkkyydellä 1 megabitin BLE-yhteydelle. Radion maksimidatanous on 4 megabittoä sekunnissa 2,4 gigahertsin taajuusalueella. Se tukee kaikkia Bluetooth 5.4 -ominaisuuksia, Bluetooth Meshiä, Threadiä ja Matter-protokollaa.

Uusi nRF54L15 myydään 6 x 6 millimetrin QFN-paketissa, jossa on 31 yleiskäyttöistä IO-liitäntää. Piiri on saatavana myös kahtena 2,4 x 2,2 millimetrin kiekkotason WLCSP-versiona, joissa on joko 32 tai 14 GPIO-liitäntää. Lisätietoja täällä.