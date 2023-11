STMicroelectronics on lanseerannut 32-bittisen ohjainpiirin STM32C071, jossa on 128 kilotavua flash-muistia ja USB-ohjain. Tavoitteena on hyödyntää muutama kuukausi sitten julkistetun perusversion suosiota ja houkutella asiakkaita siirtymään suunnitteluissaan vanhemmista 8-bittisistä uuteen 32-bittiseen arkkitehtuuriin.

Privaattiverkot, automaatio ja tekoäly ovat muuttamassa tuotantoa eri sektoreilla. Aihe on esillä myös huomenna käynnistyville Teknologia23-messuilla Helsingissä. Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi esitelmöi jo huomenna aiheesta Teollisuus 4.0: Kun tehdas muuttuu rakennuksesta tietolähteeksi.

Uusin ETNdigi-lehti on ilmestynyt. Löydät kaikki viimeisimmät elektroniikkauutiset ja perusteelliset artikkelit täältä. Kuten ennenkin, lehti on luettavissa ilmaiseksi. Käy tsekkaamassa lehden sisältö, valitse paras artikkeli ja lähetä valintasi meille osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Kaikkien äänestäjien kesken arvomme OnePlusNord 3 -älypuhelimen.

Tekoälyn hyödyntäminen eri osissa piirien suunnittelua yleistyy nyt nopeasti. Cadencen uusin työkalu tunnistaa ja korjaa automaattisesti ongelmat, jotka tehonsyöttö aiheuttaa piirien osissa esimerkiksi EMI-häiriöiden ja jänniteheittelyjen takia.

VTT on avannut viiden kubitin kvanttitietokoneen suomalaisten ja eurooppalaisten yritysten käyttöön. Koneen avulla yritykset pääsevät kehittämään kvanttialgoritmeja ja ohjelmistoja sekä arvioimaan niiden soveltuvuutta käytännön laskennallisten ongelmien ratkaisemiseen. Pääsy kvanttitietokoneeseen tapahtuu CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa sijaitsevan LUMI-supertietokoneen kautta.

Yhä useammin sulautetuissa sovelluksia haluttaisiin ajaa mikro-ohjaimissa verkon reunalla. Renesasin uusissa Arm Cortex-M85-pohjaisissa ohjaimissa tämä on tullut mahdolliseksi tekoälylaskentaa tehostavien Helium-laajennusten ansiosta.

Ruotsalainen Qamcom on aiemmin saanut nimeä maailman pienimmän RISC-V-prosessorin kehittäjänä. SERV-prosessori on saatu sopimaan piillä jopa 0,04 neliömillimetrin tilaan. Nyt yhtiö on esitellyt uuden prosessorin.

Elokuussa 2025 tulee EU:n alueella voimaan uusi radiolaitteita koskeva kyberturvadirektiivi. Etteplan järjesti tällä viikolla aiheesta webinaarin ja nyt esitys on nähtävissä Youtubessa.

Jos elektroniikan komponenttien myynti pohjaa volyymeihin ja laajaan valikoimaan, täytyy jakelijan käytännössä juosta edes pysyäkseen paikallaan. DigiKey on tästä hyvä esimerkki. Amerikkalaisyritys kertoo lisänneensä varastovalikoimaansa yli 40 000 uutta osaa vuoden kolmannella neljänneksellä.

Turkulainen Noccela on ensimmäisenä toteuttanut UWB-tekniikkaan perustuvan sisäverkon, jonka kautta älypuhelimille voidaan tarjota mikropaikannustietoa sisätiloissa. Alle 10 senttimetrin paikannustarkkuuteen kykenevä UWB-radioteknologia on ollut käytössä teollisuuden tuotantoratkaisuissa, ja yhteensopivien älypuhelinten yleistyessä tulossa myös kuluttajasovelluksiin.

Tietoturvayhtiö Check Pointin tutkijat ovat havainneet, että QR-koodilla tapahtuvien tietojenkalasteluhyökkäysten määrä on kasvanut 587 prosenttia elo-syyskuussa. Esimerkiksi Espanjassa erään yritykseen kohdistui kahdessa viikossa 500 QR-koodihyökkäystä.

Avoimet mobiiliverkot eli Open RAN -verkot ottivat tänään merkittävän askeleen eteenpäin, kun englantilainen Picocom esitteli markkinoiden ensimmäisen Open RAN -pohjaisten 5G-piensolujen toteutuksiin räätälöidyn järjestelmäpiirin. Piiri on nimeltään PC805.

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa nousi vuonna 2022 noin 16 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Vuonna 2022 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan 21 miljardia euroa. Nyt vauhti on hidastunut.

Laajennetun todellisuuden sovellukset edellyttävät käytännössä lähes reaaliaikaista verkkoyhteyttä. Nokia ja XR-yritys Hololens demosivat Brooklynin 6G Summitissa virtuaalilaseja, joiden verkkoyhteys perustui Nokia Bell Labsissa kehitettyyn uuteen protokollaan.

Joissakin uusimmissa puhelimissa ajetaan jo lokakuussa julkistettua Android 14 -käyttöjärjestelmä, mutta suosituin alustan versio on 13. Se julkistettiin vuosi sitten, ja nousua suosituimmaksi versioksi voidaan pitää Googlen kannalta hyvänä saavutuksena.

Generatiivinen tekoäly avittaa nyt esimerkiksi viestinnän ammattilaisia ja tekstintuottajia, mutta tulevaisuuden tekoäly saattaa auttaa suunnittelijoita suunnittelemaan kompleksisia piirejä nopeammin, tehokkaammin ja paremmin. Nvidia työstää omaa LLM-malliaan tähän työhön.

Renesas Electronics on esitellyt maailman tehokkaimmat mikro-ohjaimet, jotka tarjoavat yli 3000 CoreMark-pisteen suorituskyvyn ja täysin deterministisen, alhaisen latenssin. RA8-ohjaimet ovat samalla ensimmäiset, joissa käytetään Arm:n uutta Cortex-M85-ydintä.

Autoalan Tiedotuskeskus kertoo, että uusien autojen kauppaa pitkän aikaa vaivannut globaali komponenttipula on helpottanut. Toisaalta lokakuun ensirekisteröintien lukema jäi vaisuksi, sillä tilauskanta on pääosin jo sulanut.

ETN uutisoi eilen tulevasta EU:n radiolaite- eli RED-direktiivistä Etteplanin järjestävän webinaarin pohjalta. Uutisen otsikko on herättänyt keskustelua ja sen perusteella asiasta on voinut tulla väärä kuva. RED-direktiivin voimaantulon myötä kielletään sellaisten uusien langattomien IoT-laitteiden myynti, jotka eivät täytä tulevan direktiivin vaatimuksia.

Nokian tutkimusosasto Bell Labs on julkistanut tekniikan, joka mahdollistaa verkkojen käytön pelkän puheen tai tekstin avulla. Nämä verkot ymmärtävät käyttäjien aikomukset ja niillä on älykkyyttä toimia itsenäisesti. Tekniikka voi mullistaa verkkojen konfiguroinnin.