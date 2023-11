Kaikki kolme operaattoria ovat sulkemassa 3G-verkkojaan ja siirtämässä niiden taajuuksia 4G-käyttöön. Esimerkiksi DNA kertoo sulkevansa 3G-verkkonsa Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa keskiviikon 22.11. ja torstain 23.11. välisenä yönä lukuun ottamatta pääkaupunkiseutua, missä verkko suljetaan vasta tammikuussa.

Samsung työstää jo seuraavaa huippumalliaan eli Galaxy S24 -sarjaansa, jota odotetaan julki tammikuussa. Nyt piilaaksolainen Navitas kertoo, että tämän hetken Galaxy S23 -puhelimissa Samsung on vihdoin siirtynyt latureissa galliumnitridi- eli GaN-pohjaisiin tehopiireihin.

ETN on julkaissut tämän vuoden toisen ETNdigi-erikoislehden. Sisältö on vankkaa tietoa tekniikasta, ja kuten ennenkin, lehti on luettavissa ilmaiseksi. Käy tsekkaamassa lehden sisältö, valitse paras artikkeli ja lähetä valintasi meille osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Kaikkien äänestäjien kesken arvomme OnePlusNord 3 -älypuhelimen.

ETNdigi 2/2023:n artikkelit ovat suomeksi. Artikkelit sisältävät tarkastelun piikarbidista eli SiC:stä, jolla on suuri rooli liikkuvuuden ja teollisten ratkaisujemme sähköistämisessä. Toisessa artikkelissa selvitetään, kuinka älykkäitä sulautettuja ratkaisuja voidaan käyttää parantamaan ilmanlaatua kaupunkiympäristöissä.

Yhdessä artikkelissa tarkastellaan haasteita, joita komponenttien jakelijat kohtaavat markkinoilla. Lisääntynyttä automaatiota ja jopa tekoälyä voidaan käyttää vastaamaan asiakkaiden kysyntään. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä käsitellään parhaita ratkaisuja ja käytäntöjä virtalähdehaasteiden ratkaisemiseksi IoT-laitteita suunniteltaessa.

ETNdigi 2/2023 löytyy täältä.

Tammikuun CES-messuilla QUalcomm kertoi uudesta Snapdragon Satellite -tekniikasta, jonka piti tuoda yhtiön piirisaroja käyttäville satelliittiyhteydet Iridiumin verkon kautta. Nyt Snapdragon Satellite on hankkeena lakkautettu. Syy on yksinkertainen, palveluille ei löytynyt markkinoilla kysyntää.

Akkuasiantuntijat Texasin yliopistossa Austinissa ovat valaisseet uutta valoa sähköajoneuvoissa yleisesti käytettyjen akkukomponenttien kriittiseen ongelmaan. Ongelmaksi paikantuivat reaktiiviset elektrolyytit, jotka ajan myötä aiheuttavat halkeamia nikkelipohjaisiin katodeihin.

Sähköteknisen kaupan liiton (STK) tilasto kertoo, että kiinteistöihin asennettavien sähköauton peruslatauslaitteiden myynti on jatkunut tänä vuonna tasaisena, mutta edellisvuotta alemmalla tasolla. Latauslaitteita myytiin vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 16 772 kappaletta.

Monissa verkon reunalla olevissa laitteissa haluttaisiin ajaa koneoppimisalgoritmeja, mutta useimmiten ne kuluttavat liikaa tehoa. Kalifornialainen Alif Semiconductor on nyt esitellyt Ensemble-perheensä, jossa suorituskyvyn ja tehonkulutuksen suhde viedään aivan uudelle tasolle.

IT-verkkojen tietoturvaa pidetään jo kypsänä, mutta kriittisen infran OT-verkoissa tieotturva on usein alkeellisella tasolla. Nyt tähän on olemassa valmis ratkaisu, joka avaa näkymän koko OT-verkon kaikkiin laitteisiin ja käyttäjiin. Asialla on oululainen Tosibox.

Rohde & Schwarz esitteli lokakuun lopulla uuden MXO 5 -oskilloskooppinsa. Maajohtaja Jarno Tervon mukaan uutuus on herättänyt ansaittua huomiota Teknologia23-messuilla. – Paljon uusia liidejäkin on tullut, Tervo kiittelee messupöhinää.

Joka toinen vuosi järjestettävät Teknologia-messut ovat nyt takana. Järjestäjä Messukeskus hehkutti sitä, miten tapahtuma kasvatti suosiotaan edelliskerrasta, joka koronan takia järjestettiin toukokuussa 2022. Totuus on, että messuilla on edessään vakava mietinnän paikka.

Syksyllä 2021 elektroniikan komponenttien toimitusajat alkoivat pidentyä. Pian monesta komponentista oli pulaa. Autotehtaissa tuotantoihin tuli katkoksia. Rutronikin maajohtaja Petri Saarelan mukaan alalla ei oltu koskaan aiemmin koettu vastaavaa.

Teknologia23-messujen kyljessä järjestettiin kaksipäiväinen Cyber Security Nordic -tapahtuma, joka keräsikin kiitettävästi väkeä. Yli 1900 ammattilaista kuunteli ja keskusteli hartaasti aiheesta, joka mietityttää kaikkia: miten tekoäly mullistaa verkkorikollisten työtavat ja miten ala pystyy siihen ylipäätään vastaamaan.

Teknologia23-messujen toinen päivä oli tuttuun tapaan selvästi ensimmäistä vilkkaampi. Esillä oli myös paljon suosittuja seminaareja. Sellaiseksi nousi energialavalla VTT:n Ville Tulkin esitys pienydinreaktoreista.

Espoon Mankkaalla kvanttiprosessoreita valmistava IQM Quantum Computers on esitellyt uuden alustansa, joka on nimeltään IQM Radiancen. Se tulee saataville kahtena versiona: 54-kubittinen versio on tarkoitus julkaista vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä ja 150-kubittinen versio vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Teknologia23-messujen startup-yrityksille suunnatun kilpailun on voittanut VitalSigns, joka kehittää lääkinnällistä laitetta mittamaan ja analysoimaan ihmisten biosignaaleja. Palkinnon vastaanotti yrityksen perustajiin kuuluva Thomas Andreae eilen illalla.

Tämä artikkeli käsittelee IoT-sovellusten akkutekniikoita. Kuvailemme joitakin ongelmia, joita suunnittelijat kohtaavat tehonsyötön toteuttamisessa sekä esittelemme Analog Devicesin niihin tarjoamia ratkaisuja. Kuvatut ratkaisut ovat erittäin energiatehokkaita ja voivat auttaa vähentämään IoT- laitteiden muita ongelmia kuten liiallista kokoa, painoa ja lämpötilaa.

Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto julkistivat viime kuussa tutkimuksen, jonka mukaan Webaston tai muiden polttoainelämmittimien käytöstä dieselmoottoreissa ei ole juuri hyötyä kulutuksen tai päästöjen osalta. Mutta entä muuten, onko niistä ylipäätään hyötyä?

Kvanttitietokoneet olivat yksi Teknologia23-messujen robotiikkalavan aiheista eilen messujen ensimmäisenä päivänä. Aalto-yliopistossa kvanttilaskennan tutkimuksen QCD-tutkimusyksikköä johtavan Mikko Möttösen mukaan kvanttiherruus on vielä 10-15 vuoden päässä.

Vaikka toimitusketjujen piti vihdoin vakiintua tänä vuonna, markkinat eivät ole vieläkään palanneet normaaliin. Uusia haasteita on nousemassa ja elektroniikan komponenttiteollisuuden on kohdattava ne suoraan menestyäkseen tulevina vuosina.

Helsingin messukeskuksessa järjestetään parhaillaan Teknologia-tapahtumaa. Sen aihepiiriä on laajennettu vuosien varrella monella uudelle alueelle, mutta nyt on löytynyt lähes kaikille yhteinen nimittäjä. Tekoäly tulee esiin lähes kaikkialla messukeskuksen näyttelyssä ja seminaareissa.