Tamperelainen Wirepas on kehittänyt 5G-verkkoihin mesh-tyyppisen IoT-tekniikan, joka on suorituskyvyltään mullistava. Nyt nimellä DECT NR+ standardoitu tekniikka pääsee tositoimiin, kun sillä siirretään mittausdataa Meter&Controlin uudessa sähköälymittarissa.

Nokia Säätiö edistää ja tukee suomalaista tieteen kehittämistä ja opetustoimintaa tieto- ja teletekniikan sekä niihin liittyvillä tieteenaloilla. Antti Räisänen tunnetaan korkeisiin radiotaajuuksiin liittyvän tieteellisen tutkimuksen uranuurtajana sekä intohimoisena radiotekniikan opetuksen kehittäjänä.

Qualcomm on julkistanut keskihintaluokan älypuhelimiin uuden Snapdragon 7 Gen 3 -mobiilialustan, joka kaventaa eroa lippulaivaluokan puhelimissa käytettyihin prosessoreihin.

Microsoft esitteli jo keväällä tekoälyyn perustuvan Copilotin, joka integroidaan osaksi yhtiön 365-toimistopakettia. Nyt tätä ”apukuskia” ollaan vyöryttämässä yrityksille. Se lupaa mullistaa isot osa nykyisiä toimistotyön rutiineja.

Amerikkalainen komponenttien verkkojakelija Mouser Electronics valitsi Euroopan alueen yhdennetoista asiakaspalvelukeskuksen sijaintipaikaksi Liettuan Vilnan. Tiedossa on, että myös Suomea harkittiin keskuksen sijainniksi, mutta ainakin vielä tätä ei tapahtunut.

Vihreä siirtymä on nostanut sähköistämisen eri sektoreilla todella merkittävään rooliin ja tätä buumia haluaa hyödyntää myös Helsingin Messukeskus. Luvassa on uusi kansainvälinen ammattitapahtuma Sähkö-Electricity, joka järjestetään joka toinen vuosi. Tapahtuma on suora kilpailija Jyväskylän suosituille Sähkömessuille eli Sähkö, Tele, Valo & AV:lle.

Nokia on liittnyt mukaan UEC-ryhmään (Ultra Ethernet Consortium), joka pyrkii kehittämään seuraavan tekoäly- ja HPC-ympäristöjä tukevia Ethernet-spesifikaatioita ja ohjelmistorajapintoja. Nokialla on konsortiolle paljon annettavaa pitkän determinististen verkkojen rakentamiskokemuksensa myötä.

Check Point Researchin (CPR) äskettäin tekemässä tutkimuksessa Linux- ja Windows-järjestelmiin kohdistuvien kiristysohjelmien perusteellinen tutkimus valaisee kyberuhkien kehittyviä trendejä. Uusien lukujen perusteella lunnasohjelmahyökkäykset Linux-järjestelmiin, erityisesti ESXi-järjestelmiin, ovat lisääntyneet viime vuosina.

Teknologian läpimurron jälkeen Northvolt on ylpeä voidessaan lisätä natriumioneja kennovalikoimaansa, mikä mahdollistaa kustannustehokkaiden ja kestävien energian varastointijärjestelmien laajentamisen maailmanlaajuisesti.

Nokia kertoo toimittavansa japanilaiselle matkapuhelinoperaattori NTT DoCoMolle Open RAN -yhteensopivan 5G AirScale -kantataajuusratkaisun, joka sisältää sekä CU- (Centralized Unit) että DU-ohjelmistot (Distributed Unit). Nokian Open RAN -yhteensopivuus mahdollistaa sen, että DoCoMo voi valita radioyksiköt muilta toimittajilta.

Osana uusimpia 5G-standardeja eli 3GPP:n Release 17 -määrityksiä markkinoille on tulossa erityisesti 5G NR -verkkoihin suunniteltu IoT-tekniikka. Sitä kutsutaan nimellä RedCap. Taiwanilainen MediaTek on nyt ensimmäisenä esitellyt kaupalliset piirit, joissa RedCap voidaan viedä erilaisiin puettaviin ja IoT-laitteisiin.

TrendForce ennustaa, että tänä vuonna myydään 167 miljoonaa kannettavaa tietokonetta. Määrä on 10,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Ensi vuonna kuvassa on 3,2 prosentin kasvua ja toimitusten määrän uskotaan kasvavan 172 miljoonaan.

OnePlus on julkistamassa seuraavaa lippulaivamalliaan Kiinassa jo lähiaikoina. Tulevan 12-malli näyttöä on ennakkokaavailuissa jo ehditty kehua mobiilimarkkinoiden historian parhaasi. Näyttö on kehitetty yhdessä valmistaja BOE:n kanssa.

MLCC-komponenttia valittaessa on tärkeää ottaa huomioon eri ominaisuudet laajasti. Lämpötilakertoimen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota ED-esijännite eli sovellettavalla tasajännitteellä tapahtuva kapasitanssin vaihtelu, esittää Samsung Electro-Mechanics.

Jos haluaa tietää IoT-laitteensa tarkan sijainnin kaikissa olosuhteissa, pitää laitteen kertoa paikkatietonsa niin satelliitti-, kännykkäverkko- kuin Wi-Fi-verkon perusteella. Nordic Semiconductor on nyt esitellyt ensimmäisen piirin, joka tähän pystyy.

Anritsu ja Bluetest ovat yhdistäneet voimansa ja tarjoavat Wi-Fi 7 -laitteiden kehittäjille testausratkaisun, jonka avulla voidaan testata uusimman WLAN-standardin eli IEEE 802.11be:n RF-suorituskykyä ilmateitse eli ns. OTAna.

Tsinghuan yliopiston tutkijat haluavat korvata grafiittianodin litiummetallianodilla rakentaakseen akkujärjestelmän, jolla on korkeampi energiatiheys. Li-metallianodi on kuitenkin epästabiili ja reagoi helposti elektrolyyttien kanssa muodostaen kiinteän elektrolyytin välisen kerroksen.

Älykellot mittaavat sykettä ja tarkkailevat unen laatua, mutta tällä hetkellä ne kaikki perustuvat Arm-pohjaisiin prosessoreihin. Ensi vuonna markkinoille tulevat ensimmäiset RISC-V-pohjaiset älykellot ja tähän muutoksen on monia erittäin hyviä syitä.

Amazon Web Services eli AWS on esitellyt uuden ilmaisen koulutustyökalun, jonka avulla kuka tahansa voi oppia rakentamaan yksinkertaisia, generatiiviseen tekoälyyn perustuvia sovelluksia ilman aiempaa ohjelmointiosaamista. Työkalu on nimeltään PartyRock.

Infineon Technologies on julkistanut PSoC 4000T -mikro-ohjainperheen. Uudet ohjaimet tarjoavat luokkansa parhaan pienitehoisen kapasitiivisen anturiratkaisun erinomaisella signaali-kohinasuhteella, nesteen sietokyvyllä ja monikosketusominaisuuksilla yhdistettynä luotettavuuteen ja kestävyyteen.